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Bu hafta 9 film vizyona girecek - Son Dakika

Bu hafta 9 film vizyona girecek

02.12.2021 09:33
Bu hafta 9 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun 94. Akademi Ödülleri'nde (Oscar) "Yabancı Dilde En İyi Film Dalı"nda Türkiye adına yarışacak filmi "Bağlılık Hasan" yarın izleyici ile buluşacak.

Dünya prömiyeri 74. Cannes Film Festivali'nin "Belirli Bir Bakış" bölümünde gerçekleştirilen filmin başrollerini, Umut Karadağ ve Filiz Bozok paylaşıyor.

Gökhan Azlağ, Ayşe Günyüz Demirci ve Mahir Günşiray'ın rol aldığı yapım; geçimini baba mirası meyve bahçesi ve tarlasından sağlayan bir adamın, tarlasına dikilmek istenen elektrik direğinden kurtulmaya çalışırken, Hac için Mekke'ye gidişi yaklaştıkça geçmişine ve kendi içine doğru bir arayışa çıkmasını konu ediniyor.

"Aykut Enişte 2"

Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Lale Başar, Hakan Yılmaz ve Müfit Kayacan'ın başrollerinde oynadığı "Aykut Enişte 2" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Onur Bilgetay'ın yönetmenliğini üstlendiği devam filmi; Gülşah ile evlenme arifesinde olan Aykut'un, ailenin eski eniştesinin ortaya çıkmasıyla başından geçen olaylar etrafında dönüyor.

"İşsiz Adam"

Ali Ağgül'ün yönettiği, Muttalip Müjdeci, Asım Akar, Hasan Göktaş ve Ayşe İkiz'in rol aldığı "İşsiz Adam", elini attığı her işten kovulan ve bu yönüyle adı çıkan bir adamın hikayesini konu alıyor.

"Resident Evil: Raccoon Şehri"

Johannes Roberts'ın yönettiği "Resident Evil: Raccoon Şehri" filminin başrollerinde Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Neal McDonough, Tom Hopper ve Robbie Amell oynadı.

ABD, Almanya ve Kanada ortak yapımı film, tüm dünyaya yayılan bir vahşetin Raccoon City'de zincirlerinden koptuğu gece yaşananları odağına alıyor.

"Fransız Postası"

Frances McDormand, Tilda Swinton, Bill Murray, Elisabeth Moss ve Timothee Chalamet'in başrollerinde oynadığı "Fransız Postası"nı Wes Anderson yönetti.

20. yüzyılda hayali bir Fransız kasabasında geçen film, bölgenin popüler dergisi "The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun"da yayımlanan birbirinden farklı hikayeleri anlatıyor.

"Titane"

Fransız yönetmen Julia Ducournau'nun 2021 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazanan "Titane" adlı filmi, Türk izleyicisi ile buluşacak.

Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Garance Marillier, Lais Salameh ve Myriem Akheddiou'nun başrollerinde yer aldığı bilim kurgu ve gerilim ağırlıklı film; yıllar önce kaybolduğu iddia edilen bir adamın ortaya çıkmasıyla yaşananları konu ediyor.

"Korkunç Gece Hikayeleri"

İngiliz yapımı "Korkunç Gece Hikayeleri", yönetmenler Oliver Park, Jason Bognacki, A.J. Briones, Joshua Long, Sergio Morcillo, Adam O'Brien, Luciano Onetti, Nicolas Onetti, Pablo Pastor ve Matthew Richards tarafından sinema perdesine taşınacak.

Patricia Arizmendi, Adrian Barriopedro, Claudia Beattie, David Breen ve Gabriel Carrubba'nın rol aldığı film; korku hikayelerini konu edinen bir radyo programı sunucusunun, yardım isteyen bir çocuktan çağrılar almasıyla gelişen olaylar etrafında dönüyor.

"Clifford Büyük Kırmızı Köpek"

Walt Becker'in yönetmenliğini yaptığı animasyon film "Clifford Büyük Kırmızı Köpek", genç Emily Elizabeth'in, yavruyken yolunun kesiştiği fakat erişkinliğinde bir deve dönüşen kırmızı köpek Clifford ile maceralarını anlatıyor.

"Kuklalı Köşk 2: Orman Kaşifi"

Arkadaşlık, iş birliği, canlılara saygı ve güven gibi evrensel temaları işleyen yerli animasyon "Kuklalı Köşk 2: Orman Kaşifi", sinemaseverleri doğayla iç içe, neşeli bir dünyaya davet edecek.

Cannes Film Festivali, Yönetmen, Türkiye, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bu hafta 9 film vizyona girecek - Son Dakika


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