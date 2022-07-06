Bu tabloda görünenden daha fazlası var! Ünlü eserdeki büyük sır ışıkta ortaya çıktı - Son Dakika
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Bu tabloda görünenden daha fazlası var! Ünlü eserdeki büyük sır ışıkta ortaya çıktı

06.07.2022 15:20
Bu tabloda görünenden daha fazlası var! Ünlü eserdeki büyük sır ışıkta ortaya çıktı

Birçok ünlü resmin, sanatçıların eski eserlerinin üzerine yapıldığı bilinmektedir. Belki de tarihteki varlığı unutulup gidecek orijinal resim ve çizimler, röntgen floroskopisi gibi bilimsel tekniklerle gün yüzüne çıkarılıyor. Diğer durumlarda ise sanat eserleri, sanatçıların yerleştirdiği gizemli ipuçları ya da ilginç benzerlikler içeriyor. Hatta bunlardan bazıları, popüler komplo teorilerine yol açmış durumda.

Sanat eseri bir tabloda gözle görülenden çok daha fazlası vardır ve dünya üzerindeki çoğu ünlü sanat eseri incelendiğinde, yüzeydeki resmin ardında saklanan sırlar olduğu görülür. İşte ünlü sanat eserlerinde gizlenmiş sırlar;

Jan van Eyck, The Arnolfini Portrait (Arnolfini'nin Evlenmesi)
Bu tabloda görünenden daha fazlası var! Ünlü eserdeki büyük sır ışıkta ortaya çıktı

Hollandalı ressam Jan van Eyck'in "Arnolfini'nin Evlenmesi" tablosunda, Flaman bölgesindeki Brüj şehrinde yaşayan İtalyan tüccar Giovanni di Nocolao Arnolfini ve karısını tasvir ettiği düşünülüyor. Tablo, çiftin ve çevresinin canlı ve ayrıntılı tasviri ve odanın duvarında asılı çerçeveli yuvarlak aynadaki sahnenin karmaşık bir yansımasını içeren kompozisyonunun titiz geometrisi ile ünlüdür.

Çiftin el ele tutuşması, küçük köpeğin anlamı, dikkatsizce yerleştirilmiş bir çift ayakkabı ve avizede tek bir mum yanması gibi ayrıntılar, tablodaki gizli sembolizmle ilgili birçok teorinin ortaya atılmasına yol açtı. Sanatçının, odanın duvarına imzasını da attığı görülüyor: "Jan van Eyck buradaydı, 1434."

Resmin merkezine yakın duvardaki yuvarlak dışbükey ayna, odanın sahne resmedilirken oluşan karmaşık yansımasını ortaya koyuyor. Kapının yanında duran iki kişi daha görüyoruz, birisi sanatçının kendisi olabilir. Van Eyck'in bu sahneyi arkadan resmetmek için gerçek bir dışbükey ayna kullanıp kullanmadığı bilinmiyor, ancak uzmanlara göre resmin çarpık bozuklukları optik açıdan neredeyse mükemmel.

1930'lardan beri süregelen tartışmalı bir teori, sahnenin çiftin evliliğinin bir temsili olduğunu; bulunması gereken iki şahit de dahil olmak üzere ayna görüntüsünün ve van Eyck'in tarihli imzasının ise evliliğin yasal kaydı olma işlevini görmesi amacıyla tasarlandıklarını öne sürüyor. Ancak bu teori, çoğu sanat tarihçisi ve resmin şu anda sergilendiği İngiltere'nin Londra şehrindeki Ulusal Portre Galerisi müdürleri tarafından pek de onaylanmıyor.

Bu özgün olan "Arnolfini'nin Evlenmesi" tablosu, Kurbağa Kermit ve Miss Piggy'nin de yer aldığı Muppet versiyonu gibi popüler kültürde sık sık referans alınmakta ve parodisi yapılmaktadır. Ridley Scott'ın 1982 yapımı bilim kurgu türündeki "Bıçak Sırtı (Blade Runner)" filmi ödül avcısı Rick Deckard (Harrison Ford), bir fotoğrafta duvarda asılı olan yuvarlak, içbükey aynadaki yansımaya yakınlaştırarak peşinde olduğu androidlerle ilgili ipuçları bulmaktadır.

Pablo Picasso, The Blue Room (Mavi Oda)
Bu tabloda görünenden daha fazlası var! Ünlü eserdeki büyük sır ışıkta ortaya çıktı

Mavi Oda, Pablo Picasso'nun en eski başyapıtlarından birisi olarak kabul edilir. Picasso bu resmi, 19 yaşındayken Paris'te yaşadığı dönemde yapmıştır ve bu eser, mavinin çeşitli tonlarının hâkim olduğu melankoli sahnelerinden oluşan erken "Mavi Dönemi'nin" ilk eserlerinden biridir.

Associated Press haber ajansının yaptığı habere göre, bilim insanları 2014 yılında "Mavi Oda'nın" boyalı yüzeyinin altında elini çenesine dayamış papyonlu bir adamın portresini barındıran gizli bir resim bulduklarını açıkladılar.

Bu gizemli adamın kim olduğu henüz bilinmiyor, ancak Picasso'nun kendi portresi olmadığı kesin. İhtimallerden birisi, Picasso'nun 1901'de Paris'teki ilk gösterisine ev sahipliği yapan sanat simsarı Ambroise Vollard olabileceği yönünde.

Sanat tarihçileri, Picasso'nun "Mavi Oda'yı" çizdiği sırada fakir ancak çok üretken olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla, yeni bir resim için eski tuvalini kullanması hiç de tuhaf değil.

Leonardo da Vinci, Mona Lisa
Bu tabloda görünenden daha fazlası var! Ünlü eserdeki büyük sır ışıkta ortaya çıktı

Fransız bilim insanı Pascal Cotte, 2017 yılının başlarında dünyanın en ünlü portresi olan Mona Lisa'nın altında farklı bir kadının gizli resmini bulduğunu açıkladı.

Cotte, 2004 yılında Paris'teki Louvre Müzesi'nde farklı frekanslardaki yoğun ışıklar altında Mona Lisa'yı inceleme fırsatı bulmuştu. Ardından, 10 yıldan fazla zamanını bu deneyden elde ettiği verileri inceleyerek geçirdi. Cotte, araştırmasının Mona Lisa tuvalindeki orijinal tabloyu ortaya çıkardığını, ancak bu tabloda doğrudan sanatçıya bakmak yerine yana bakan farklı bir kadın tasvirinin bulunduğunu söyledi.

Da Vinci, Mona Lisa'yı 1506 yılı civarında resmetmiştir. Genellikle tablodaki kadının, bir ipek tüccarının eşi olan Floransalı Lisa Gherardini olduğu düşünülmektedir. Ancak Cotte, orijinal Mona Lisa'nın yine aynı zamanda yaşamış olan Pacifica Brandano isimli farklı bir kadının portresi olduğunu düşünmektedir.

Cotte'nin araştırması henüz tüm uzmanları ikna etmiş değil. Bir sanat tarihçisi, Leonardo'nun portreye son halini verirken yaptığı fırça darbeleri yüzünden Cotte'nin kullandığı yöntemlerin yapay bir resim oluşturmuş olabileceğini ancak bu darbelerin farklı bir portreyi temsil etmediğini öne sürmüştür.

Leonardo da Vinci, The Last Supper (Son Akşam Yemeği)
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Son Dakika Kültür Sanat Bu tabloda görünenden daha fazlası var! Ünlü eserdeki büyük sır ışıkta ortaya çıktı - Son Dakika


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