Bulgaristan'da ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika
Üye Girişi

Bulgaristan'da ilk teravih namazı kılındı

01.04.2022 23:13
Bulgaristan'da ilk teravih namazı kılındı

Bulgaristan'daki Müslümanlar ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Bulgaristan'daki Müslümanlar ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Başkent Sofya'da Müslüman cemaat, şehir merkezindeki ibadete açık olan tek cami olan Banyabaşı'nda bir araya geldi.

1 Nisan'dan itibaren Kovid-19 salgınına karşı tüm önlemlerinin kaldırıldığı 6,52 milyonluk ülkede yaklaşık 1 milyon Müslüman yaşıyor.

Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığıyla eş güdüm içindeki Bulgaristan'daki Müslümanlar, Türkiye'den çeşitli kurumların ve ülkede faaliyet gösteren Türk iş adamlarının desteğiyle bu sene de ramazan yardım kampanyaları yapıyor.

Ramazan dolayısıyla ülkede Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) ve iş çevrelerin desteğiyle yaklaşık 10 bin gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftü Yardımcısı Beyhan Mehmet, Başmüftülük Genel Sekreteri Celal Faik, Türkiye Diyanet Vakfı ve DİTİB temsilcilerinin iş birliği ile ramazan yardım paketi dağıtımları başladı.

Ülke genelinde ayrıca ramazan boyunca toplu iftar programları da düzenlenecek.

YORUMLAR
500
Kadınlar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kupayı ülkemize getirdi Kadınlar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kupayı ülkemize getirdi Atilla Benli üçüncü kez TSB Başkanı seçildi Atilla Benli üçüncü kez TSB Başkanı seçildi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Togo Cumhuriyeti, Bulgaristan, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bulgaristan'da ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika


Son Dakika
23:14 Kurtlar Vadisi'nde de oynamıştı! Oyuncu İbrahim Gündoğan yaşamını yitirdi!
22:42 Kadınlar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kupayı ülkemize getirdi
22:39 Müstakil bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuktan geriye birkaç oyuncak kaldı
22:24 88 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Camii'nde ilk teravih namazı kılındı, meydan doldu taştı!
22:16 Ermenista'nın SİHA'larına verdiği isim sosyal medyada dalga konusu oldu
22:02 6 gün önce evden çıkmıştı! 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
21:54 Ethem Sancak'ın istifasını verdiği iddia edildi!
21:49 Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park'a akın etti!
21:28 Sevim Emre, Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplattırmaktan vazgeçtiğini ifade etti
21:09 Messi'yi gönderecek olan PSG, daha bomba bir transfer yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 23:19:22. #1.12#
SON DAKİKA: Bulgaristan'da ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement