Bursa'da "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" resmi açılış programı düzenlendi - Son Dakika
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Bursa'da "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" resmi açılış programı düzenlendi

30.03.2022 21:17
Bursa'da "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" resmi açılış programı düzenlendi

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Birbirimize kenetleneceğiz, kardeşliğimizi gözümüzün içi gibi koruyacağız. Ancak bir olursak, iri olursak, diri olursak hiç kimse bize bir şey yapamaz." dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Birbirimize kenetleneceğiz, kardeşliğimizi gözümüzün içi gibi koruyacağız. Ancak bir olursak, iri olursak, diri olursak hiç kimse bize bir şey yapamaz." dedi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Bursa'da TOFAŞ Spor Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Yıldırım, bugünlerde bölgede can sıkıcı olayların yaşandığını kaydetti.

Büyük acıların yaşandığını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu da bize daha güçlü olmamız gerektiğini söylüyor. Birbirimize kenetleneceğiz, kardeşliğimizi gözümüzün içi gibi koruyacağız. Ancak bir olursak, iri olursak, diri olursak hiç kimse bize bir şey yapamaz. Bursa bugün tarihi bir an yaşıyor. Bursa, Türk Devletleri Teşkilatı içinde her yıl belirlenen kültür baş şehri olarak ilan edildi. Dolu dolu bir seneyi geçireceğiz. Dünya Göçebe Oyunları yine Bursa İznik'te yapılacak."

Yıldırım, Bursa'nın üreten, ürettiğiyle de Türkiye'ye katkı sağlayan bir şehir olduğunu belirterek, "Buraya gelirken 45 dakikada Osmangazi Köprüsü'nü geçerek geldim. Artık yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Bursa ile İstanbul'u da birbiriyle buluşturduk." diye konuştu.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın her geçen gün büyümeye devam ettiğini aktaran Yıldırım, "İnşallah yakında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de Türk devletleri içinde göreceğiz." dedi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Genel Sekreteri Bağdat Amreyev ise muhteşem şehir Bursa'dan Türk dünyasının tüm dünyaya tanıtılması için başarıyla yürütülen "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" programında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Dünyanın çok hızlı bir değişimden geçtiğini belirten Amreyev, "Küresel ve bölgesel düzeyde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmeler, Türk dünyasında işbirliği ve entegrasyonu daha önemli hale getirmektedir. Türk Devletleri Teşkilatı olarak, Türk dünyasını daha da birleştirmeyi ve küresel sınamalar karşısında daha güçlü hale getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kardeş Türk halklarının ilk olarak kültür temelinde bir araya geldiğini, kültürün Türk dünyası için en önemli işbirliği alanlarından biri olduğunu aktaran Amreyev, Türk devletlerinin bir ve beraberken güçlü olduğunu dile getirdi.

Amreyev, "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" etkinlikleri kapsamında, çok önemli ve güzel etkinlikler gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bursa'nın Türk tarihi açısından önemli bir kent olduğunu aktaran Kaseinov, şunları kaydetti:

"Türk insanını birbirine bağlayan, ortak geçmişimizi ve kültürümüzü yaşatan değerlerimize, milli bayramlarımıza sahip çıkmanın, ortak mirasımızı sahiplenmenin, birbirimize kenetlenerek, birlik ve beraberliğimizi sürdürmenin öneminin farkındayız. Kalbimizden sevgi, yuvamızdan mutluluk eksik olmasın. Dünyamızda barış, yurdumuzu huzur, aramızda birlik ve dirlik baki kalsın. Türk dünyası ebediyen var olsun."

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' resmi açılış programı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" resmi açılış programı düzenlendi - Son Dakika
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