Bursa'da "Gülümseyin Philippines" fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika
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Bursa'da "Gülümseyin Philippines" fotoğraf sergisi açıldı

12.04.2022 13:44
Bursa'da "Gülümseyin Philippines" fotoğraf sergisi açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Filipinler İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen "Gülümseyin Philippines" adlı uluslararası fotoğraf sergisi, açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Filipinler İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen "Gülümseyin Philippines" adlı uluslararası fotoğraf sergisi, açıldı.

Tayyare Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide, Filipinler İstanbul Başkonsolosluğunun koleksiyonundan orijinal fotoğraflar yer alıyor.

Filipinli fotoğraf sanatçıları tarafından Filipinlilerin günlük yaşamının anlatıldığı 15 fotoğrafın yer aldığı sergi, 17 Nisan'a kadar görülebilecek.

Serginin açılış töreninde konuşan Filipinler İstanbul Başkonsolosu Arvin de Leon, fotoğraf sergisinin Bursa'da açılmasında emeği geçen Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Türkiye'de yaşayan Filipinlilerin en çok bulunduğu ikinci şehir olan Bursa'da sergiyi açmanın anlamlı olduğunu belirten Leon, şunları kaydetti:

"Ülkemizin kültürünü Türklere en iyi şekilde anlatmak istiyoruz. Başta Amerika ve İspanya olmak üzere yüzlerce yıl birçok yönetimin etkisinde yer alan Filipinler, çok kültürlü yaşamın olduğu bir ülke. Fotoğraf sergisiyle hem ülkemizi tanıtmak hem de Türkiye ve Filipinler arasındaki ortak noktaları anlatmak istedik. Geleneklerimize, değerlerimize, inançlarımıza, şimdiki yaşam biçimimize dair bakış açısı sunuyoruz. Bursalıları önce sergiyi gezmeye, sonra ülkemize davet ediyoruz."

Serginin açılış törenine, Filipinler Ankara Büyükelçisi Maria Elena Algabre, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin ve Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Hüseyin Buran da katıldı.

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Büyükşehir Belediyesi, Filipinler, İstanbul, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da 'Gülümseyin Philippines' fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika


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