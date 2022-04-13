Bursa'da "tekne orucu" tutan çocuklara öğle vakti özel iftar verildi - Son Dakika
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Bursa'da "tekne orucu" tutan çocuklara öğle vakti özel iftar verildi

13.04.2022 14:15
Bursa'da "tekne orucu" tutan çocuklara öğle vakti özel iftar verildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Anadolu'nun eski geleneklerinden "tekne orucu" tutan çocuklar, öğle vakti düzenlenen özel programda iftar yaptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Anadolu'nun eski geleneklerinden "tekne orucu" tutan çocuklar, öğle vakti düzenlenen özel programda iftar yaptı.

İnegöl Belediyesi, tekne orucu tutan 6 ila 10 yaşlarındaki 400 çocuk için İlçe Spor Salonunda iftar programı düzenledi.

Öğle ezanının ardından oruçlarını açan çocuklarla yakından ilgilenen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, onlara hediye verdi.

Taban, programda yaptığı konuşmada, çocuklarla geleneksel tekne orucu iftarında bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Tekne orucunun Anadolu'nun kadim bir kültürü olduğunu hatırlatan Taban, çocukların ramazanı daha iyi anlayabilmeleri, bu sürece alışmaları, oruçlarını gelecekte daha sağlıklı, sıhhatli tutabilmeleri amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Çocukların her zaman sağlıklı bir birey, dinini, maneviyatını bilen, iyi bir insan olarak yetişmesini istediklerini anlatan Taban, "Çocuklarımızın yolu, bahtı açık olsun inşallah. Rabbim sağlıkla sıhhatle onlara güzel günler yaşatsın." dedi.

Bursa'da tekne orucu tutan çocuklara öğle vakti özel iftar verildi
Bursa'da tekne orucu tutan çocuklara öğle vakti özel iftar verildi
Bursa'da tekne orucu tutan çocuklara öğle vakti özel iftar verildi
Bursa'da tekne orucu tutan çocuklara öğle vakti özel iftar verildi

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İnegöl Belediyesi, Hisarcık, İnegöl, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da 'tekne orucu' tutan çocuklara öğle vakti özel iftar verildi - Son Dakika


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