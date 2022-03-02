Bursa'da "Türk Dünyası Kırgız Kültür Gecesi" etkinliği yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da "Türk Dünyası Kırgız Kültür Gecesi" etkinliği yapıldı

02.03.2022 22:35
Bursa'da "Türk Dünyası Kırgız Kültür Gecesi" etkinliği yapıldı

Bursa'da 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında "Türk Dünyası Kırgız Kültür Gecesi" gerçekleştirildi.

Bursa'da 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında "Türk Dünyası Kırgız Kültür Gecesi" gerçekleştirildi.

Yıldırım Belediyesi tarafından Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Özdemir, Kırgız kültürüyle Türk kültürünün birbirine çok yakın olduğunu belirterek, herkese Kırgızistan'ı görmeyi tavsiye etti.

Türklerin gittikleri yerleri Türkleştirdiğini ifade eden Özdemir, "Ancak hiç kimseyi zorla Türk yapmadık. Alparslan ile son kez Türklere açılan Anadolu, o saatten sonra tamamen ebedi, ilelebet payidar bir Türk yurdu oldu. Bütün Türk devletlerinin özgürlüğüne, refaha ve huzura kavuşmasını diliyorum. Kerkük, Kırım ve özellikle Doğu Türkistan'ın huzura kavuşmasını diliyorum." dedi.

Daha sonra Özdemir'in moderatörlüğünde BUÜ'de okuyan Kırgız öğrenciler, ülkeleri hakkında sunumlar yaptı.

Bir Kırgız öğrenci, Kırgızların geleneksel müzik aleti Komuz ile şarkı söylerken diğer öğrenci de Kırgızların milli destanı olan Manas Destanı'ndan bir parça okudu.

Etkinlik, Kırgızistan'ın tarihi ve kültürel özelliklerinin anlatılması ve tanıtım videoları gösterimiyle devam etti.

Bursa'da Türk Dünyası Kırgız Kültür Gecesi etkinliği yapıldı
Bursa'da Türk Dünyası Kırgız Kültür Gecesi etkinliği yapıldı

YORUMLAR
500
Ukrayna'dan tahliye edilen Türk öğrenci Seher Güneş memleketine döndü Ukrayna'dan tahliye edilen Türk öğrenci Seher Güneş memleketine döndü Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov'dan Keçiören'e ziyaret Kırgızistan Savunma Bakanı Bekbolotov'dan Keçiören'e ziyaret

Türk Dünyası, Kırgızistan, Bursa, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da 'Türk Dünyası Kırgız Kültür Gecesi' etkinliği yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
22:39 Beşiktaş Türkiye Kupası'ndan elendi, Kayserispor yarı finale yükseldi
22:28 5 il kara teslim oldu! Eğitime 1 gün ara verildi
22:25 Yola çıkanlar dikkat! Kar yağışı nedeniyle Isparta-Burdur-Antalya kara yolu kapandı
22:20 1 sene daha oynayacak! Burak Yılmaz'ın futbolu bırakacağı takım belli oldu
22:15 Bu gece yarısı yapılacak zam öncesi akaryakıt istasyonları doldu taştı
21:51 Daha fazla dayanamadı! Rus milyarder Chelsea'yi satma kararı aldı
21:11 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybetti, 56 bin 780 yeni vaka tespit edildi
20:57 Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu'nun transferine onay çıktı! Yıldız isim Galatasaray'dan ayrılıyor
20:54 Rusya Savunma Bakanlığı "498 askerimiz öldü" derken Ukrayna 6 bin olarak açıklamıştı
20:20 Volkan Demirel'in küfür etmesi Sivassporlu Ziya Erdal'ı sinirlendirdi: Oyuncu şu an galibiyeti kutlayacağına içeride ağlıyor, ağrına gitmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 22:59:49. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da "Türk Dünyası Kırgız Kültür Gecesi" etkinliği yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement