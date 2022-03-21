Bursa'da "Türk Dünyası Kültür Başkenti" etkinlikleri nevruzla başladı - Son Dakika
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Bursa'da "Türk Dünyası Kültür Başkenti" etkinlikleri nevruzla başladı

21.03.2022 13:54
Bursa'da "Türk Dünyası Kültür Başkenti" etkinlikleri nevruzla başladı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Bursa'da resmi etkinlikler, Nevruz Bayramı kutlamalarıyla başladı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Bursa'da resmi etkinlikler, Nevruz Bayramı kutlamalarıyla başladı.

Nevruz Bayramı Kutlama Komitesi tarafından Heykel semtindeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından Vali Yakup Canbolat'a makamında semeni (nevruz tepsisi) hediye edildi.

Daha sonra AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ve Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz'ın yer aldığı kortej yürüyüşü yapıldı.

Uzun Çarşı, Kapalı Çarşı ve Cumhuriyet Caddesi'nin ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tamamlanan yürüyüş sonrası tören düzenlendi.

Belediye Başkan Vekili Çelik, programda yaptığı konuşmada, nevruzun toprağın uyanışı, baharın müjdecisi, kardeşliğin ve dostluğun sembolü olduğunu söyledi.

Nevruzun Osmanlı döneminde dini bayramlar dışında önemle idrak edildiğini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Üzerinde yaşadığımız bu topraklar insanlık tarihinin en önemli kısmını taşımaktadır. Doğu ile batı arasındaki en hayati köprüyüz. Ülkemizin geleceğe yön verme yeteneğinin sırrı burada yatmaktadır. Geleneksel birikimimizi evrensel konuma taşıyabilen ender ülkelerden biriyiz. Bugün birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi pekiştiren nevruz için bir aradayız. Bugün demirden dağları eritip Ergenekon'dan çıktık ve 3 kıta 7 iklime uzandık. Büyükşehir Belediyesi olarak, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'yı bu unvana layık ayrıcalıklı etkinliklerle dünya vitrinine çıkartacağız."

Programda, Milletvekili Atilla Ödünç ve Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan ile Nevruz Bayramı Kutlama Komitesi adına Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Handan Askeran Ton da katılımcılara hitap etti.

Demir dövülmesi ve ateş üzerinden atlanmasıyla devam eden kutlama, halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Bursa'da Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri nevruzla başladı
Bursa'da Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri nevruzla başladı
Bursa'da Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri nevruzla başladı
Bursa'da Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri nevruzla başladı

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Nevruz Bayramı, Türk kültürü, Türk Dünyası, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' etkinlikleri nevruzla başladı - Son Dakika


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