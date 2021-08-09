İğne oyası dünya vitrininde - Son Dakika
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İğne oyası dünya vitrininde

09.08.2021 12:14

- İğne oyası dünya vitrininde Bursa Büyükşehir Belediyesi, kültürel zenginliklerimizden olan iğne oyasını geniş kitlelere duyurmak maksadıyla 'Uluslararası İpek Oya Tasarım Yarışması ve Festivali'ni düzenledi.

- İğne oyası dünya vitrininde

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kültürel zenginliklerimizden olan iğne oyasını geniş kitlelere duyurmak maksadıyla 'Uluslararası İpek Oya Tasarım Yarışması ve Festivali'ni düzenledi. Birbirinden değerli 30 eserin katıldığı yarışmaya, özellikle Japonlar ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesi, ana vatanı Türkiye olan iğne oyasını dünyaya tanıtmak maksadıyla 'Uluslararası İpek Oya Tasarım Yarışması ve Festivali' tertip etti. Kültür Sanat Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda bu sene ikincisi yapılan festivale, 4 Ocak ve 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında eser başvuru ve teslimleri kabul edildi. Özellikle Japonların büyük ilgi gösterdiği tasarım yarışmasında, birbirinden değerli toplam 30 eser yer aldı. Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hülya Tezcan, Oya araştırmacısı ve koleksiyoner Emine Semra Erkan, Japon koleksiyoner Ikumi Nonaka ve koleksiyoner İbrahim Koca'dan oluşan jüri üyeleri, Türkiye, Japonya ve Yunanistan'dan yarışma için Bursa'ya gönderilen nadide iğne oyası çalışmalarını titizlikle inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halide Serpil Şahin, geleneksel Türk kültürünün en önemli örneklerinden olan iğne oyasının yalnızca Türkiye'ye has bir el sanatı olduğunu hatırlattı. İğne oyasının dünya genelinde Türk danteli olarak da bilindiğini söyleyen Şahin, oyayı oluşturan değerlerin giderek yok olduğuna dikkat çekti. Milli kültürümüzün kendine özgü niteliklerini kaybetmeden, çağdaş boyutlar kazanması için oyaların, günlük yaşantımızda yerini alması gerektiğini belirten Şahin, "Türkiye'nin bu kültürel mirasının tanınması ve korunmasını desteklemek, gelişerek yaygınlaşmasını sağlamak, bu alanda eser verecek yeni yetenekleri keşfetmek ve gelenekten yararlanıp özgün eserler üretmeye teşvik etmek amacıyla Uluslararası Online İpek Oya Tasarım Yarışması ve Festivali'ni düzenledik. Festivale katılarak kültürel mirasın tanınması ve korunması için emeğini gönülden sunan katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu güzel serveti geleceğe taşıyabilmek amacıyla düzenlediğimiz festivalimiz hayırlı olsun" dedi.

Jüri üyesi Prof. Dr. Hülya Tezcan ise, iğne oyasıyla uğraşan insanları yüreklendirmek adına festivalin önemine dikkat çekerek Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Yarışmaya güzel eserlerin katıldığını ifade eden Tezcan, "Japon sanatçılar bu işe çok meraklı. Türkiye'ye gelerek iğne oyasını öğrenmişler. Ülkelerine gittikleri zaman kültürlerini bizim oyalarla birleştirerek ifade etmişler. Türk oyasının yurt dışında da ses getirdiğini görüyoruz. Müşterek eserler ortaya çıkıyor. Bu da çok heyecan verici. Kompozisyonlarla yapılmış oya teknikleri çok ilgimizi çekti. Bu da oyanın kendini yenilediğin gösteriyor" diye konuştu.

Jüri üyesi Emine Semra Erkan, festivalin uluslararası olmasıyla Japonların büyük ilgi gösterdiği dile getirdi. Japonya'dan birçok eserin gönderildiğini anlatan Erkan, çalışmaları bulunan herkesi tebrik ederek yarışmanın her sene düzenlenmesini temenni etti.

Jüri üyesi Ikumi Nonaka, Japonların Türk kültürünü çok sevdiğini ve iğne oyasıyla uğraşan çok fazla Japon olduğunu söyledi. Japonya'da tanıtım amaçlı birçok iğne oyası sergisi düzenlediklerini anlatan Nonaka, "Bu konuda başarılı olduk. Bu yarışmaya Japonlar çok fazla katılım sağladı. Maksatları yarışmayı kazanmak değildi. Yaptıklarını Türk kadınlarıyla paylaşmak ve göstermekti. Başarılı olup olamadıklarını görmek istiyorlar. Yarışmaya katıldıkları için de çok heyecanlılar. Bu yarışmada birinci ikinci olduğunu düşünmüyorum. Yarışmaya gönüllü katılan herkes kazandı" dedi.

Jüri üyesi İbrahim Koca, festivalin ilkini 2018'de düzenlediklerini, pandemi sebebiyle ara verdiklerini ve bu sene ikincisini organize ettiklerini söyledi. Yarışmaya çok uzaklardan katılım olduğunu belirten Koca, yarışmaya eser gönderen herkesin aslında birinci olduğunu, birbirinden değerli eserlerin Merinos Tekstil Müzesi'nde herkes tarafından görülebileceğini dile getirdi.

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Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Bursa, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İğne oyası dünya vitrininde - Son Dakika

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