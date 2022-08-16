Antika, eserlerinin tamamında yer alan tezhip sanatını da kendisinin yaptığını belirterek, "Tüm sanatseverleri sergimizi ziyaret etmeye beklerim. Hat sanatı son yıllarda yapılan çalışmalarla ilgi görmeye başladı. Benim de amacım Allah'ın ayetlerini en güzel şekilde yazarak insanlara Kur'an-ı Kerim'i anlatmak." dedi.

Kaynak: AA

Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Hattat Mustafa Antika 9'uncu kişisel sergisini açtı - Son Dakika

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