Bursa'nın "su altı dünyası" fotoğraf sergisi ve filmle tanıtıldı - Son Dakika
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Bursa'nın "su altı dünyası" fotoğraf sergisi ve filmle tanıtıldı

15.05.2022 21:18
Bursa'nın "su altı dünyası" fotoğraf sergisi ve filmle tanıtıldı

Su altı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan Bursa Sualtı Fotoğraf Sergisi'nin açılışı ile belgeselin gösterimi yapıldı.

Su altı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan Bursa Sualtı Fotoğraf Sergisi'nin açılışı ile belgeselin gösterimi yapıldı.

Tayyare Kültür Merkezi'ndeki programda gala öncesinde ziyaretçilere Bursa'nın su altı zenginlikleri çekilen fotoğraflarla anlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı programda Tahsin Ceylan, sergi ve belgeselin içeriğiyle ilgili bilgi verdi.

Aktaş, açılış programındaki konuşmasında, Bursa'nın görkemli tarihi, doğası, zengin kültürü ve bereketli topraklarıyla nadide bir şehir olduğunu söyledi.

Sahip bulunduğu bu özelliklerin yanında Bursa'nın aynı zamanda bir su şehri olduğunu belirten Aktaş, "Bursa'nın sahip olduğu su altı zenginliklerini ortaya çıkarmak ve su altı turizmini geliştirmek açısından Marmara'dan Kumla'ya, Mudanya'dan Karacabey'e dört bir yanda çekim gerçekleştirdik. Bu çalışmalar neticesinde basılı bir eser hazırlayıp kent birliğine eklemiş olduk. Hem belgeselin hem de kitabın Bursa için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Kentimize hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aktaş'ın konuşmasının ardından Ceylan, su altı dünyasıyla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Daha sonra Bursa Sualtı Belgeseli gösterime sunuldu.

Bursa'nın su altı dünyası fotoğraf sergisi ve filmle tanıtıldı
Bursa'nın su altı dünyası fotoğraf sergisi ve filmle tanıtıldı
Bursa'nın su altı dünyası fotoğraf sergisi ve filmle tanıtıldı
Bursa'nın su altı dünyası fotoğraf sergisi ve filmle tanıtıldı
Bursa'nın su altı dünyası fotoğraf sergisi ve filmle tanıtıldı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tahsin Ceylan, Bursa, su, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'nın 'su altı dünyası' fotoğraf sergisi ve filmle tanıtıldı - Son Dakika


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