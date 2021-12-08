Bursa'nın UNESCO için yol haritası belirleniyor - Son Dakika

Çini ve Bursa ipeğinin ön planda olduğu "zanaat ve halk sanatları" dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilerek dünyada 295 şehir arasına giren Bursa'da 4 yıl boyunca yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda hazırlanan "Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu" isimli adaylık dosyasıyla 2014 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bursa'yı şimdi de UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı heyecanı sardı.

"Gelenekselden evrensele" sloganıyla başlatılan, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından da desteklenen çalışmalarla "zanaat ve halk sanatları" dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Bursa'da, bu alandaki çalışmalara da zaman kaybetmeden başlandı.

Büyükşehir Belediyesi, çini ve ipek temalı zanaat, halk sanatları alanında 4 yıl boyunca yapılacak çalışmaları koordinasyon kurulu üyeleriyle masaya yatırdı.

"Bursa ipeği" ana başlığındaki toplantı, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nde gerçekleştirildi. Süreçte yer alan paydaşlarla Büyükşehir Belediyesinin ilgili birim amirlerinin katıldığı toplantıda, izlenecek yol haritası üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Çini temalı toplantı ise İznik Belediyesinin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda, hazırlık çalışmalarıyla ilerleyen günler için planlanan tanıtım programına ilişkin son değerlendirmeler yapıldı.