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Bursa sokakları bando sesleriyle yankılandı - Son Dakika

Bursa sokakları bando sesleriyle yankılandı

30.09.2021 17:50
Bursa sokakları bando sesleriyle yankılandı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "Bursa Uluslararası Bandolar Festivali" başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "Bursa Uluslararası Bandolar Festivali" başladı.

Heykel semtinden kortej oluşturularak başlayan etkinlik kapsamında Azerbaycan ve Moldova ulusal bandoları ile Türkiye'nin bazı şehirlerden gelen bando takımları marşlar eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geldi.

Mehter takımının da yer aldığı törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, festivale katılım gösteren bando takımlarına teşekkür etti.

Aktaş, bir ilki gerçekleştirmek istediklerini belirterek, "Bursa kadim bir medeniyetin üzerine kurulu bir şehir. İlk 6 padişahı bağrında barındırmış. Bursa değerleriyle beraber çok festivallere ev sahipliği yapıyor. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz bu festival inşallah kartopu misali katlanarak gidecek. Bu yıl ilk olacak, müzikal ve görsel anlamda bir şölen sunulacak." diye konuştu.

Bando takımlarının şehirlerin sembollerinden olduğunu vurgulayan Aktaş, festival boyunca Bursa'nın sokaklarında adeta bayram havası eseceğini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Aktaş, bando takımlarının temsilcilerine plaket takdim etti.

Bando takımları, 3 Ekim'de sona erecek festival kapsamında Bursa'nın farklı noktalarında konserler verecek.

Bursa sokakları bando sesleriyle yankılandı
Bursa sokakları bando sesleriyle yankılandı
Bursa sokakları bando sesleriyle yankılandı

Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bursa sokakları bando sesleriyle yankılandı - Son Dakika


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