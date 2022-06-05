Yaklaşık 3 saat sahnede kalan şarkıcı, konser öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sahneye çıkmayı çok sevdiğini, bunun onun için yeniden hayata dönmek olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Mehmet Çevik, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Mehmet Çevik, konsere tabutta çıktı - Son Dakika

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