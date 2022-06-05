Mehmet Çevik, konsere tabutta çıktı - Son Dakika
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Mehmet Çevik, konsere tabutta çıktı

05.06.2022 02:37

Bursalı şarkıcı Mehmet Çevik, açık havada ilk konserindeki sahnesine, tabut içinde çıktı.

Bursalı şarkıcı Mehmet Çevik, açık havada ilk konserindeki sahnesine, tabut içinde çıktı.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosundaki konserde şarkıcı Çevik, seyirciler için hazırladığı özel gösterisini sundu.

Sahneye, tekerlekli düzenek üzerine dikey bir şekilde yerleştirilen tabutun içinde alınan şarkıcı, dansçılar eşliğinde bunun içinden çıktı.

Bir süre dansçılarla gösterisini sunan Çevik, daha sonra sevilen şarkıları Bursalılarla seslendirdi.

"Sahneye çıkmak hayata dönmek demek"

Yaklaşık 3 saat sahnede kalan şarkıcı, konser öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sahneye çıkmayı çok sevdiğini, bunun onun için yeniden hayata dönmek olduğunu söyledi.

Sahnede yaşama dönme temsilini gösteriyle sunduklarını aktaran Çevik, sonraki konserlerinde daha büyük sürprizler yapacağını da aktardı.

Mehmet Çevik, konsere tabutta çıktı
Mehmet Çevik, konsere tabutta çıktı
Mehmet Çevik, konsere tabutta çıktı
Mehmet Çevik, konsere tabutta çıktı
Mehmet Çevik, konsere tabutta çıktı
Mehmet Çevik, konsere tabutta çıktı
Mehmet Çevik, konsere tabutta çıktı
Mehmet Çevik, konsere tabutta çıktı
Mehmet Çevik, konsere tabutta çıktı

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Kaynak: AA

Mehmet Çevik, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mehmet Çevik, konsere tabutta çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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