Buz tutan gölette "ATV safari" heyecanı - Son Dakika

Uludağ'ın güney eteklerinde yer alan ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini ağırlayan Gököz Göleti, buz tutan yüzeyinde ATV safari tutkunlarına adrenalin dolu sürüş keyfi yaşatıyor.

Bursa'nın Keles ilçesindeki Gököz Mahallesi'nde 2016'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) alınan hibe desteğiyle kurulan Gököz Natural Park, son günlerde etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü.

Genellikle yazın sıcaktan bunalanların tercih ettiği gölet ve çevresi, kış mevsiminde de beyaz örtü altında güzel görüntüler oluşturuyor.

Özellikle şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğayla iç içe tatil yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler, göletin çevresindeki 1120 metre rakımlı bungalov evlerin olduğu Natural Park'ta konaklıyor.

Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye düştüğü bölgeyi ziyaret edenler, yüzeyi buz tutan göletin üstünde ATV safari yapıyor.

AA ekibi de göletin yüzeyinde adrenalini yüksek sürüşü FPV drone ile görüntüledi.

"Eşsiz, farklı bir deneyim"

Tesisin işletmecisi Arif Doğru, AA muhabirine, Gököz'ün kışın ayrı bir güzelliğe büründüğünü ve misafirlerine eşsiz anlar sunduğunu söyledi.

Türkiye'nin neredeyse her ilinden misafir ağırladıklarını belirten Doğru, Orta Doğu başta olmak üzere yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Doğru, çeşitli aktivitelerin yapıldığı tesiste, buzun üstünde ATV safarinin farklı etkinliklerden biri olduğunu vurguladı.

Misafirlere mümkün olduğunca başka bir yerde yaşayamayacakları deneyimleri sunmaya çalıştıklarını anlatan Doğru, şöyle devam etti:

"Daha önce traktörle kızak gibi çeşitli aktiviteler yapmıştık. Bu kış da göletin donmasıyla muazzam bir görüntü oluştu. Biz de güvenli bir şekilde, buz kalınlığının en az 15 santimetreye çıktığı zamanlarda ATV safari yapıyoruz. Driftlerle eşsiz, farklı bir deneyim sunuyoruz. Misafirlerimizin belki de başka bir yerde deneyimleyemeyeceği bir şey. Donmuş göl üzerinde zaten yürümek bambaşka bir heyecan. Bunu ATV safariyle yaptığınızda müthiş bir deneyim. Şu ana kadar yaşayamadığınız bir heyecanı yaşayıp hissediyorsunuz."

"Doğayla baş başa kaldık"

Ziyaretçilerden Cengizhan Aydın ise iki yıldır eşi ve çocuklarıyla Çorlu'dan Gököz'e geldiklerini ve tatillerini bu keyifli ortamda geçirdiklerini aktardı.

Aydın, ailece eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getirerek, "Donmuş bir golün kıyısındayız. Üstünde yürüdük. Çok keyifliydi. Aynı zamanda doğayla baş başa kaldık. Güzel bir tatil oldu." dedi.