C Takımı 2 Filminin Çekimleri Kastamonu'da Devam Ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

C Takımı 2 Filminin Çekimleri Kastamonu'da Devam Ediyor

C Takımı 2 Filminin Çekimleri Kastamonu\'da Devam Ediyor

Vizyonda büyük ilgi gören C Takımı filminin ikincisi için sete çıkıldı. Kastamonu'da devam eden çekimlerde ilk filmin oyuncularına eklenen yeni isimlerle güçlenen kadro, serinin ikinci filminde de maceradan maceraya koşacak. Serinin ilk filmi Şubat ayında vizyona girdiğinde seyirciden büyük ilgi gördü ve 9 Ağustos'ta yeniden vizyona çıkıyor. İlk filmin başarısının ardından serinin ikinci filminin çekimleri Kastamonu'da devam ediyor. C Takımı 2, Şubat 2025'te vizyona girecek.

01.08.2024 14:06
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Vizyonda büyük ilgi gören C Takımı filminin ikincisi için sete çıkıldı. Kastamonu'da devam eden çekimlerde ilk filmin oyuncularına eklenen yeni isimlerle güçlenen kadro, serinin ikinci filminde de maceradan maceraya koşacak.

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan'ın yaptığı, Özgür Bakar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Vahdet Erdoğan'ın yazdığı hikayeden yola çıkarak senaryosunu Barış Başar'ın yazdığı Greenart Grup imzalı C Takımı filminin ikincisinin çekimleri başladı.

C Takımı 2 Filminin Çekimleri Kastamonu'da Devam Ediyor

Serinin ilk filmi Şubat ayında vizyona girdiğinde seyirciden büyük ilgi gördü ve 9 Ağustos'ta yeniden vizyona çıkıyor. Bir yandan ilk filmin başarısı devam ederken diğer taraftan serinin ikinci filminin çekimler Kastamonu'da devam ediyor.

Serinin ilk filminde yer alan Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu, Ömer Kurt, Sera Tokdemir, Hakan Bulut, Barış Başar, Emir Sefa Yıldırım ve Billur Pınar Yılmaz ile yoluna tam kadro devam eden ekibe yeni isimler de dahil oldu. Hakan Bilgin, Haydar Şişman, Rukiye Bektaş ve Ceren Arı'nın yanı sıra Kastamonulu sosyal medya fenomeni Taner Ayyıldız ve bir diğer başarılı fenomen Onur Sermik de C Takımı 2'de izleyicinin karşısına çıkacak.

C Takımı 2 Filminin Çekimleri Kastamonu'da Devam Ediyor

Serinin ilk filminde, lisedeyken yakın arkadaş olan altı karakter yıllar sonra bir araya gelerek başlarını türlü belalara sokunca, İstanbul'u terk etmek zorunda kalmıştı. Kaçtıkları yerde de rahat durmayan C Takımı'nın yeni maceralarını bu kez Kastamonu'da izleyeceğiz.

Ağustos ayında çekimleri tamamlanacak olan C Takımı 2, Şubat 2025'te vizyona girecek.

C Takımı 2 Filminin Çekimleri Kastamonu'da Devam Ediyor
C Takımı 2 Filminin Çekimleri Kastamonu'da Devam Ediyor

Kastamonu, Sinema, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat C Takımı 2 Filminin Çekimleri Kastamonu'da Devam Ediyor - Son Dakika

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