C Takımı 2'nin ödüllü yapımcısı Vahdet Erdoğan, sektörün bilinmeyenlerini anlattı - Son Dakika
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Kültür Sanat

C Takımı 2'nin ödüllü yapımcısı Vahdet Erdoğan, sektörün bilinmeyenlerini anlattı

C Takımı 2\'nin ödüllü yapımcısı Vahdet Erdoğan, sektörün bilinmeyenlerini anlattı

Daha önce birçok başarılı yapıma imza atan ve 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda Sürdürülebilir Başarı ödülüne layık görülen Vahdet Erdoğan, hem kariyeri hem de sektöre ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

07.12.2024 15:33
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Nasipse Olur, Sil Baştan Kaynanam, Veda Partisi ve 14 Şubat'ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanan devam filmi C Takımı 2 ile sinema sektöründe başarıyla ilerleyen ve 12'nci Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda ödüle layık görülen yapımcı Vahdet Erdoğan; kariyeri ve sektörle ilgili merak edilenleri yanıtladı…

- Bir yapımcı olarak, projelere karar verirken nelere dikkat ediyorsunuz ve süreç nasıl ilerliyor?

Her yapımcı, bu konuda farklı ilerliyor. Ben, bugüne kadar komediye ağırlık verdim. Filmlerde, genellikle kendi hikayelerimden yola çıktım. Devam etmekte olan projelerde de genelde bu şekilde ilerliyoruz. Yani, aslında yapım şirketi olarak her şeyi kendi bünyemizde çözüyoruz diyebilir.

Yurtdışına satış için bir dram dizisi projemiz var. Tabi ki, yeni komedi filmi çalışmalarımız da devam ediyor. Bunların dışında, ekip olarak bizi heyecanlandıran yeni projelere de her zaman açık olduğumuzu söylemeliyim.

- İzleyicilerin filmden alacakları mesaj veya deneyim ile ilgili ne gibi beklentileriniz oluyor?

Yaptığımız projelerin, hayatın gerçeklerini yansıtmasına özen gösteriyoruz. Biraz klasik bir cevap gibi görünse de, izleyenlerin filmde kendilerinden bir şey bulması bizim için önemli. Örneğin, Nasipse Olur filmimizdeki Günfer karakterimizde bir çok kişi kendini gördü ve bunu tüm platformlarda paylaştı.

C Takımı 2'nin ödüllü yapımcısı Vahdet Erdoğan, sektörün bilinmeyenlerini anlattı

- Sizce sinema sektöründe başarının sırrı nedir?

Burada doğru hikaye, doğru karakter analizi ve tabi ki doğru "senaryo" diye yanıt vereceğim. Ancak, sadece bunlar da bence yeterli değil. Doğru reklam planlaması ve hatta doğru vizyon tarihi seçimi de çok önemli detaylar.

- Kariyerinizde size göre en büyük zorluk neydi?

Sinema, her ne kadar dışarıdan kolay gibi görünse de oldukça zor bir sektör. Sadece bir film için bile en az 1 yılınızı o projeye ayırmanız gerekiyor. Ama, tüm 1 yılın emeği sadece 3 gün içinde karşılık bulması gerekiyor. Çünkü, vizyona girdikten sonraki ilk 3 gün içinde beklenen ilgiyi görmezseniz, vizyonda kalamıyorsunuz.

- Bir yapımcı olarak Vahdet Erdoğan'ın en gurur duyduğu proje hangisi?

Zor bir soru; Nasipse Olur, Silbaştan Kaynanam, C takımı, Veda Partisi, C Takımı2 hepsi ile gurur duyuyorum.

- Filmlerde çalışmaya nasıl başladınız ve bu yolculuk nasıl şekillendi?

Sektöre girişimiz 5 yıl boyunca organize ettiğimiz kısa film yarışmaları ile oldu ilk filmimizi devamında 2019 yılında çektik. Yazmak kısmı ise doğuştan sanırım çocukluğumdan bu tarafa yazıyorum.

- Hangi projeler üzerinde çalışıyorsunuz şu anda? Gelecek projelerinizde izleyicilere ne tür deneyimler sunmayı hedefliyorsunuz?

Şu an C Takımı2 için vizyon hazırlığındayız 14 Şubatta vizyonda olacağız. Aynı anda bir günlük dizi çalışması yürütüyoruz yine şubat gibi çekimlere başlamayı düşünüyoruz. Yaz çekimleri için ise 2 film projesi üzerinde çalışıyoruz. Yine bir youtube dizisi var kafamızda çalışmaları devam ediyor ve son olarak şahsi olarak bir kitap çalışmam var oda 2025 yılı içende çıkacak. Bir solukta saydım ama önümüz çok yoğun.

Vahdet Erdoğan'ın sevilen filmi C Takımı'nın devam filmi olan C Takımı 2, 14 Şubat 2025'te izleyiciyle buluşacak.

Kültür Sanat, Kültür, Sinema, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat C Takımı 2'nin ödüllü yapımcısı Vahdet Erdoğan, sektörün bilinmeyenlerini anlattı - Son Dakika

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