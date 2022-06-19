Caminin "semaver" şeklindeki minaresi 4,5 yılda tamamlandı - Son Dakika
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Caminin "semaver" şeklindeki minaresi 4,5 yılda tamamlandı

19.06.2022 13:34

Giresun'da yapımı 35 yıldır devam eden Yeşil Cami'nin semaver şeklindeki minaresi 4,5 yılda tamamlandı.

Giresun'da yapımı 35 yıldır devam eden Yeşil Cami'nin semaver şeklindeki minaresi 4,5 yılda tamamlandı.

Eynesil ilçesinde temeli 1987'de atılan Yeşil Cami, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esinlenilerek inşa ediliyor.

İç kısmının tamamlanmasının ardından 2012 yılında ibadete açılan caminin inşasında doğal taş dışında başka malzeme, süslemelerde ise boya kullanılmıyor.

Caminin, taşların tek tek işlenmesiyle 4,5 yılda yapılan "semaver" şeklindeki minaresi ise dikkati çekiyor.

Eynesil Hayırlı İşler Yapma ve Yaptırma Derneği Başkanı Ayhan Tufanoğlu, AA muhabirine, ecdada layık olan bir eser ortaya çıkarmak istediklerini söyledi.

Aynı zamanda caminin inşaatında da çalışan taş ustası Tufanoğlu, taşları milim milim işleyerek camiyi inşa ettiklerini, bu nedenle inşaatın 35 yıldır devam ettiğini dile getirdi.

Tufanoğlu, bu yıl caminin minaresini tamamladıklarını ifade etti. Minarenin temelinin atılması ile en üstteki alemin takılması arasında 4,5 yıl geçtiğini anlatan Tufanoğlu, "Bu süre zarfından yeşil taşımız ilçedeki Ören beldesinden, sarı taş Bayburt'tan, kırmızı taşları da Kürtün Deresi'nden suyun içinden çıkararak getirdik, işledik, yerine yerleştirerek minareyi tamamladık." diye konuştu.

Tufanoğlu, zamanın uzun sürmesinin işçiliğin yoğun olmasından kaynaklandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Çok hassas, milimetrik hesaplar var. En fazla kabul edecek olduğumuz hata payımız 2 milimetrenin üzerine çıkmaz, bu hata oranı aştığında, hatayı toparlaması güç oluyor. O yüzden mükemmel bir işçilik var. Zamanı düşünmeden, işin güzelliğini ortaya çıkarmak, sanatı konuşturmak için ince ve hassas bir çalışma gerçekleştirdik. Mesela minarede kırmızı sarkıt taşı var. Her bir sarkıt taşı 3 günde ortaya çıktı. Sarı mukarnas taşları sıra yüksekliğine göre bazısı 5 günde, bazısı 7 günde ortaya çıkıyor."

"Çayımızı tanıtmak, temsil etmek istedik"

Tufanoğlu, minarenin semaver şeklinde yapılmasına ilişkin, "Bu caminin temelinin atılmasında büyük emeği olan merhum Hacı Mustafa Eren Efendi, Ulu Cami'ye ( Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki Ulu Cami) gidiyor, yanındakilere de 'bizim yaptıracağımız camiye de böyle bir minare yapalım' diyor, bu şekilde karar veriliyor." dedi.

Eynesil'in çayıyla meşhur olduğuna dikkati çeken Tufanoğlu, "Burası çay memleketi, 5 çay fabrikası var. Çayımızı tanıtmak, temsil etmek istedik. Semaverde çay içmenin de ayrı bir manası var, insanlar semaverin etrafında bir araya geliyor. Bu açıdan da semaver iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Ayhan Tufanoğlu, caminin şadırvan gibi bazı bölümlerindeki çalışmaların ise devam ettiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

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