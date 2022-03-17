Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin yüzde 70'i tamamlandı - Son Dakika
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Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin yüzde 70'i tamamlandı

17.03.2022 12:58
Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin yüzde 70'i tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesince kente kazandırılacak Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin inşaatı devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesince kente kazandırılacak Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin inşaatı devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehri Anadolu'nun turizm başkenti yapmak için yoğun şekilde çalıştıklarını bildirdi.

Altay, kentin yarınlarına büyük izler bırakacak önemli yatırımlardan birinin de Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi olduğunu ifade etti.

Çatalhöyük'ün, yaklaşık 10 bin yıla yakın geçmişiyle dünyanın en önemli arkeolojik sit alanlarından olduğunu anımsatan Altay, şunları kaydetti:

"UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Çatalhöyük'te, Tanıtım ve Karşılama Merkezi yükselmeye devam ediyor. Burayı her yıl ülkemizden ve dünyadan binlerce araştırmacı ve turist ziyaret ediyor. Ziyarete gelen misafirleri en güzel şekilde ağırlayacağımız Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezimizi yüzde 70 oranında tamamladık. İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yeri olarak dikkati çeken Çatalhöyük'ün tanıtımına ve şehrimize değer katacak merkezi inşallah bu yıl tamamlayarak hizmete açmayı planlıyoruz."

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlana Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nde 28 bin 500 metrekare proje alanında kapalı ve açık alanlar, otobüs ve araç parkları bulunacağı bildirildi.

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Uğur İbrahim Altay, Çatalhöyük, Altay, Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin yüzde 70'i tamamlandı - Son Dakika


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