Caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay, Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay, Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlandı

26.02.2022 18:53
Caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay, Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi.

Vefat eden caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verildi.

"Maffy" lakabıyla tanınan ve 91 yaşında hayatını kaybeden Falay'ın naaşı, Hanım Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından belediye bandosu eşliğinde Kahramanlar Caddesi'nden İnönü Bulvarı'na kadar omuzlarda taşındı. Cenaze, Yeni Asri Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ünlü sanatçıyı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek ölümünden 4 ay önce kendisiyle heykelinin yapımı için görüştüklerini söyledi.

Heykeltıraş Cem Sağbil'in çalışmalara devam ettiğini aktaran Günel, "Çok kısa süre içinde tamamlanacak heykelini Kuşadası'nda herkesin görebileceği bir yere dikeceğiz. Ayrıca Güvercinada Kalesi'nde düzenlediğimiz caz müzik festivaline bundan sonra 'Maffy Caz Günleri' ismini vereceğiz. Maffy bizler için unutulmaz bir değerdir. Kuşadası'nda onun hatırasını ölümsüzleştireceğiz." diye konuştu.

Falay'ın oğlu Emil Robertsson Falay da cenazede taziyeleri kabul etti.

Yaşam boyu başarı ödülü sahibi

30 Ağustos 1930'da Kuşadası'nda dünyaya gelen Ahmet Muvaffak Falay, Kuşadası Bandosu'nda başlayan müzik hayatını Ankara Konservatuarı'nda sürdürdü. Trompet ve piyano çalan Falay, ünlü caz trompetçisi Dizzy Gillespie'nin övgüleriyle adını duyurdu.

Farklı ülkelerdeki caz orkestralarında trompet çalan Falay, 1985 yılında kendi caz grubunu kurarak albümler çıkardı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Yaşam Boyu Başarı Ödülüne layık görülen sanatçı, 22 Şubat'ta İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay, Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlandı
Caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay, Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlandı
Caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay, Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlandı

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay, Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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