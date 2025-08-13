Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru Sahnedeydi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru Sahnedeydi

13.08.2025 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MÜYORBİR, 25. Yılını İstanbul Festivali'nde "Rüya Gibi Bir Gece" ile Kutladı

İstanbul Festivali kapsamında, 12 Ağustos gecesi MÜYORBİR'in (Müzik Yorumcuları Meslek Birliği) 25. yılı onuruna düzenlenen "Rüya Gibi Bir Gece" etkinliği, Türk müziğinin farklı kuşak ve türlerinden önde gelen yorumcularını aynı sahnede bir araya getirdi. Binlerce kişinin katıldığı bu özel gece, sahne sırasına göre uzanan güçlü performanslar ve ortak duygularla örülü bir müzik şölenine dönüştü.

Geliri MÜYORBİR'in çalışmaları için kullanılacak bu özel geceye, Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru damga vurdu.

Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru Sahnedeydi

Yıldızlar MÜYORBİR İçin Bir Araya Geldi

Geceyi açan isim Cem Adrian oldu. Duygusal derinliğiyle tanınan sanatçı, sahnede geçirdiği her anda izleyicilerle içten bir bağ kurarken Aylin Aslım ile de düet gerçekleştirerek unutulmaz anlara damga vurdu. Ardından sahneyi Nükhet Duru alırken Cem Adrian ile düetinin devamında Duru, kıpır kıpır şarkıları ile seyirciyi coşturdu. Bir sonraki sanatçı Gökhan Türkmen, içe dönük tınılardan ritmik geçişlere uzanan repertuarıyla gecenin ruhunu başka bir noktaya taşıdı.

Gecenin devamında sahneye çıkan Kubat, alışılagelmiş enerjisine ek olarak seyircileri dans ettiren şarkılarıyla eğlenceye hız verdi. Sahnesinin sonunda Kubat, Karadeniz müziğine gönül vermiş Volkan Konak, Kazım Koyuncu, Selçuk Alagöz gibi sanatçıların yanı sıra Edip Akbayram, Ferdi Tayfur gibi efsanelere de dem vurarak Dido ve Delure şarkılarından oluşan potpuriyi seslendirdi.

Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru Sahnedeydi

Güçlü sesi, duygusal yoğunluğu yüksek performansı ve anlatı yetkinliğiyle gecenin dokusunu yeniden şekillendiren Melek Mosso, sahne alarak Sabahçı Kahvesi'nden Keklik Gibi'ye, Kullar Affetmez'den Hayatım Kaymış'a toplam 4 eser seslendirdi. Mosso'nun ardından sahne, Hande Yener'indi. Yener, gecede Sopa, Benden Bi Tane Daha Yok, Sebastian ve Acele Etme adlı şarkılarını okuyarak hayranlarıyla bütünleşti.

Finalde tüm sanatçılar sahnede yeniden bir araya gelerek, onlarca MÜYORBİR üyesiyle birlikte hep bir ağızdan "Memleketim" şarkısını seslendirdiler. Binlerce kişinin hep bir ağızdan eşlik ettiği bu an, İstanbul Festivali'nin en duygusal ve en unutulmaz anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru Sahnedeydi

Festival Devam Ediyor

Festival Park Yenikapı'da 13 Ağustos'taki Motive, Mela Bedel ve Sertab Erener konserlerinin ardından, 14 Ağustos'ta Simge ve Mabel Matiz, 15 Ağustos'ta Ati242 ve Sagopa Kajmer, 16 Ağustos'ta Semicenk ve Yıldız Tilbe sahne alacak. Festivalin kapanış gecesinde ise 17 Ağustos'ta Ebo Show, Poizi, Çakal ve Blok3 sahnede buluşacak.

Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru Sahnedeydi

Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru Sahnedeydi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Otobüste panik anları Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı Otobüste panik anları! Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı
60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar: Çevre illerden arayışa girdik 60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar: Çevre illerden arayışa girdik
Köfteci Yusuf Süper Lig’in efsane takımına sponsor oldu Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu
Yakın komşu, genç çiftin tüm altınlarını çaldı İlk aldığı şey bakın neymiş Yakın komşu, genç çiftin tüm altınlarını çaldı! İlk aldığı şey bakın neymiş
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Halit Yukay’ın tekne kazasında yeni detay Gemideki izler tutuklama getirdi Halit Yukay'ın tekne kazasında yeni detay! Gemideki izler tutuklama getirdi
Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
İki arkadaş serinlemek için girdikleri denizde can verdi İki arkadaş serinlemek için girdikleri denizde can verdi
MasterChef Ayten Saner’in hayatı dram çıktı Anlattıkları yürek burktu MasterChef Ayten Saner'in hayatı dram çıktı! Anlattıkları yürek burktu
Ardahan’ın sessiz çığlığı Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı Ardahan'ın sessiz çığlığı! Ölen hayvan sayısı korkunç boyutlara ulaştı

08:55
Trump’ın emriyle ulusal muhafızlar Washington DC’ye müdahaleye başladı
Trump'ın emriyle ulusal muhafızlar Washington DC'ye müdahaleye başladı
08:30
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’ye askeri operasyon hazırlığı başladı
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'ye askeri operasyon hazırlığı başladı
01:19
Perseid meteor yağmuru Türkiye semalarında büyüledi
Perseid meteor yağmuru Türkiye semalarında büyüledi
14:10
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
13:57
Yolcu trenle peron arasında sıkıştı Acı çığlıkları istasyonu metroyu inletti
Yolcu trenle peron arasında sıkıştı! Acı çığlıkları istasyonu metroyu inletti
13:51
İclal Aydın’ı yıkan acı haber
İclal Aydın'ı yıkan acı haber
13:45
“Deprem olmaz“ denilen il için uykuları kaçıracak uyarı Uzmanı büyüklük bile verdi
"Deprem olmaz" denilen il için uykuları kaçıracak uyarı! Uzmanı büyüklük bile verdi
13:31
İlçede göz gözü görmüyor Cudi ve Gabar dağları kayboldu
İlçede göz gözü görmüyor! Cudi ve Gabar dağları kayboldu
13:29
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
13:16
Ali Koç’tan tatil eleştirilerine yanıt: Geziyorum tozuyorum yazın ya
Ali Koç'tan tatil eleştirilerine yanıt: Geziyorum tozuyorum yazın ya
13:12
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
13:07
Doktor Sedanur Bağdigen’in esrarengiz ölümünde veda notu ortaya çıktı
Doktor Sedanur Bağdigen'in esrarengiz ölümünde veda notu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 09:33:57. #7.12#
SON DAKİKA: Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru Sahnedeydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.