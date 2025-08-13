Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru Sahnedeydi

İstanbul Festivali kapsamında, 12 Ağustos gecesi MÜYORBİR'in (Müzik Yorumcuları Meslek Birliği) 25. yılı onuruna düzenlenen "Rüya Gibi Bir Gece" etkinliği, Türk müziğinin farklı kuşak ve türlerinden önde gelen yorumcularını aynı sahnede bir araya getirdi. Binlerce kişinin katıldığı bu özel gece, sahne sırasına göre uzanan güçlü performanslar ve ortak duygularla örülü bir müzik şölenine dönüştü.

Geliri MÜYORBİR'in çalışmaları için kullanılacak bu özel geceye, Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru damga vurdu.

Yıldızlar MÜYORBİR İçin Bir Araya Geldi

Geceyi açan isim Cem Adrian oldu. Duygusal derinliğiyle tanınan sanatçı, sahnede geçirdiği her anda izleyicilerle içten bir bağ kurarken Aylin Aslım ile de düet gerçekleştirerek unutulmaz anlara damga vurdu. Ardından sahneyi Nükhet Duru alırken Cem Adrian ile düetinin devamında Duru, kıpır kıpır şarkıları ile seyirciyi coşturdu. Bir sonraki sanatçı Gökhan Türkmen, içe dönük tınılardan ritmik geçişlere uzanan repertuarıyla gecenin ruhunu başka bir noktaya taşıdı.

Gecenin devamında sahneye çıkan Kubat, alışılagelmiş enerjisine ek olarak seyircileri dans ettiren şarkılarıyla eğlenceye hız verdi. Sahnesinin sonunda Kubat, Karadeniz müziğine gönül vermiş Volkan Konak, Kazım Koyuncu, Selçuk Alagöz gibi sanatçıların yanı sıra Edip Akbayram, Ferdi Tayfur gibi efsanelere de dem vurarak Dido ve Delure şarkılarından oluşan potpuriyi seslendirdi.

Güçlü sesi, duygusal yoğunluğu yüksek performansı ve anlatı yetkinliğiyle gecenin dokusunu yeniden şekillendiren Melek Mosso, sahne alarak Sabahçı Kahvesi'nden Keklik Gibi'ye, Kullar Affetmez'den Hayatım Kaymış'a toplam 4 eser seslendirdi. Mosso'nun ardından sahne, Hande Yener'indi. Yener, gecede Sopa, Benden Bi Tane Daha Yok, Sebastian ve Acele Etme adlı şarkılarını okuyarak hayranlarıyla bütünleşti.

Finalde tüm sanatçılar sahnede yeniden bir araya gelerek, onlarca MÜYORBİR üyesiyle birlikte hep bir ağızdan "Memleketim" şarkısını seslendirdiler. Binlerce kişinin hep bir ağızdan eşlik ettiği bu an, İstanbul Festivali'nin en duygusal ve en unutulmaz anlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Festival Devam Ediyor

Festival Park Yenikapı'da 13 Ağustos'taki Motive, Mela Bedel ve Sertab Erener konserlerinin ardından, 14 Ağustos'ta Simge ve Mabel Matiz, 15 Ağustos'ta Ati242 ve Sagopa Kajmer, 16 Ağustos'ta Semicenk ve Yıldız Tilbe sahne alacak. Festivalin kapanış gecesinde ise 17 Ağustos'ta Ebo Show, Poizi, Çakal ve Blok3 sahnede buluşacak.