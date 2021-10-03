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Çifte Minareli Medrese'nin estetik motifleri takıları süslüyor - Son Dakika

Çifte Minareli Medrese'nin estetik motifleri takıları süslüyor

03.10.2021 11:01
Çifte Minareli Medrese'nin estetik motifleri takıları süslüyor, System.String[]

Erzurum'un simgelerinden Selçuklu eseri Çifte Minareli Medresesi'nin duvarlarında, kolonlarında, kapı ve diğer süslemelerindeki motifler, gümüş ve Oltu taşından takılarda hayat buluyor.

Erzurum'un simgelerinden Selçuklu eseri Çifte Minareli Medresesi'nin duvarlarında, kolonlarında, kapı ve diğer süslemelerindeki motifler, gümüş ve Oltu taşından takılarda hayat buluyor.

Kadim kentin siluetiyle bütünleşen Çifte Minareli Medrese, dengeli mimarisi ve iri motifli süslemeleriyle yerli ve yabancı misafirlerin dikkatini çekiyor.

Müze ve sergi salonu olarak kullanılan medresedeki motifler, Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğünün kuyumculuk atölyesinde Oltu taşı ve gümüş takılar üzerine işleniyor.

Enstitünün müdürü Fatma Taşbaşı, AA muhabirine, Çifte Minareli Medrese'nin Erzurum'un hem simgelerinden hem de en eski üniversitelerden olduğunu söyledi.

Geleneksel ve modern işlemecilik bir arada

Medrese üzerindeki taş süslemelerin, Selçuklu motiflerinin özellikli simgelerinden biri olduğunu ifade eden Taşbaşı, bu süslemeleri, kendileri için temsili bir motif kütüphanesi gibi değerlendirdiklerini belirtti.

Enstitü bünyesinde üretimi gerçekleştirilmekte olan Oltu taşı ve gümüş işlemeciliği bölümünde bu taş süslemelerinden motifler aldıklarını anlatan Taşbaşı, hem gelenekseli hem de moderni bir arada yakalamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Kadınların sevebileceği takılar, erkeklerin de rahatlıkla takabileceği aksesuarlar yaptıklarını aktaran Taşbaşı, şöyle konuştu:

"Bir dönemin geleneksel motifi, Erzurum'un eski çalışmalarından birisi olan 'güverse'yi yapmakla beraber kakma tekniğini Oltu taşı üzerine, Çifte Minareli Medrese'deki taş süslemelerini Oltu taşı ve gümüş üzerine uygulamakta ve kişilerin beğenisine sunmaktayız. Müşteriye özel ürünler de yapmaktayız. Bütün ürünler satılık değildir, arşivlik çalışmalar da yapılmaktadır."

"Yöreye özgü geleneksel ürünleri tanıtma gayretindeyiz"

Taşbaşı, geleneksel el sanatlarını yaşatıp, aslına uygun şekilde ortaya çıkarmayı ve modernize etmeyi amaçladıklarını belirterek, "İnşallah önümüzdeki dönemlerde gayretimiz, uluslararası bazda yöremize özgü geleneksel ürünleri tanıtmak olacak. Bunlar da Oltu taşı, gümüş işlemeciliği, ehram, bardız kilimi gibi geleneksel ürünlerimizdir." ifadelerini kullandı.

Kentin simgelerinden Çifti Minareli Medrese'nin turizme katkısından bahseden Taşbaşı, şunları kaydetti:

"Çifte Minareli Medreseye birçok yerli ve yabancı ziyaretçi gelir, gezerler ama taşların üzerindeki süslemelere çok fazla dikkat ettiklerini zannetmiyorum. Orada çok fazla lotus çiçeği kullanılır. Lotus sadece Türklerde değil bütün milletlerde 'ölümsüzlük' ifadesi olarak yaygın şekilde kullanılır. Bu süslemeleri ürünler üzerinde uygulayarak hem motifleri daha fazla yayma hem de medreseyi daha çok insana tanıtma gayreti içerisindeyiz."

Çifte Minareli Medrese'nin estetik motifleri takıları süslüyor
Çifte Minareli Medrese'nin estetik motifleri takıları süslüyor
Çifte Minareli Medrese'nin estetik motifleri takıları süslüyor
Çifte Minareli Medrese'nin estetik motifleri takıları süslüyor
Çifte Minareli Medrese'nin estetik motifleri takıları süslüyor

Çifte Minareli Medrese, Selçuklu, Erzurum, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Çifte Minareli Medrese'nin estetik motifleri takıları süslüyor - Son Dakika


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