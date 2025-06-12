Çilek dolunayı Aladağlar'da sanatla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Çilek dolunayı Aladağlar'da sanatla buluştu

Çilek dolunayı Aladağlar\'da sanatla buluştu
12.06.2025 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haziran 2025'te gökyüzü, Çilek Dolunayı ve Guru Purnima'nın aynı zamana denk gelmesiyle büyüleyici bir görüntüye sahne oldu. Bu özel an, Niğde Aladağlar'da gerçekleştirilen etkileyici bir fotoğraf çalışmasına ilham verdi. Çekimler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Baybars Sağlamtimur tarafından gerçekleştirildi.

Haziran 2025'te gökyüzü hem görsel hem de simgesel anlamda büyüleyici bir karşılaşmaya sahne oldu. 10 Haziran gecesi kutlanan Guru Purnima ile aynı zamana denk gelen Çilek Dolunayı (10-11 Haziran), Niğde Aladağlar'da gerçekleştirilen etkileyici bir fotoğraf çalışmasına ilham verdi.

Çilek dolunayı Aladağlar'da sanatla buluştu

ÇİLEK DOLUNAYI NEDİR?

Çilek Dolunayı, her yıl haziran ayında gerçekleşen dolunaydır ve ismini, bu dönemde başlayan çilek hasadından alır. Kuzey Amerika yerli topluluklarının doğayla olan uyumlu yaşam biçimlerinden kaynaklı bu adlandırma, günümüzde yaz mevsiminin başlangıcını simgeleyen bir gökyüzü olayı olarak kabul edilir. Guru Purnima ise Hindistan kökenli bir gelenek olarak, öğretmenlerin ve bilgelerin anıldığı, spiritüel rehberliğin değerini hatırlatan anlamlı bir gündür. 2025 yılında bu iki özel gün 10 Haziran'da kesişti.

Çilek dolunayı Aladağlar'da sanatla buluştu

ÇİLEK DOLUNAYI SANATLA BULUŞTU

Bu gökyüzü olayları sırasında fotoğraf çekimlerini, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'ndenDr. Öğr. Üyesi Baybars Sağlamtimur, Aladağlar'da gerçekleştirdi.

Çilek dolunayı Aladağlar'da sanatla buluştu

Fotoğrafta yer alan elbise, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencisi Cansu Bozkurt'un bitirme projesi kapsamında öğrencinin kendisi tarafından Doç. Dr. Esra Varol'un danışmanlığında tasarlandı ve üretildi. "Heron Esintisi" adını taşıyan bu özgün kıyafet, zarif siluetiyle dikkat çekmekle kalmıyor; rüzgardan ilham alan formu ve LED donanımıyla sürdürülebilir enerji ve çevre duyarlılığı gibi güncel temaları da görsel bir dile dönüştürüyor. Tasarımı giyen ve fotoğraflarda yer alan model ise aynı üniversitenin İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Sude Girgin oldu.

Çilek dolunayı Aladağlar'da sanatla buluştu

Çekim sırasında Aladağlar'da etkili olan rüzgâr, "Heron Esintisi"nin taşıdığı anlamı pekiştirdi. Böylece doğa, tasarım, insan ve teknoloji bir araya gelerek, çağdaş bir anlatım dili oluşturdu.

Bu proje; genç tasarımcı, model ve akademisyen işbirliği ile sanatın, eğitimin ve çevre bilincinin bir arada üretilebileceğini gösteren güçlü bir örnek olarak dikkat çekiyor.

Kültür Sanat, Eğitim, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çilek dolunayı Aladağlar'da sanatla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi
Danimarka parlamentosundan tarihi karar ABD, Grönland’da askeri üs kuracak Danimarka parlamentosundan tarihi karar! ABD, Grönland'da askeri üs kuracak
U19 Milli Takım’da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi U19 Milli Takım'da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi
Japonya ve Çin savaş uçakları Pasifik semalarında burun buruna geldi Japonya ve Çin savaş uçakları Pasifik semalarında burun buruna geldi
Fenerbahçe’den ayrılır ayrılmaz Inter’e imza attı Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk aktivistin eşi Sümeyra Ordu: Saatlerce aç bırakmışlar İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk aktivistin eşi Sümeyra Ordu: Saatlerce aç bırakmışlar
Akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralı Akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralı
Daha yeni satın aldığı takım küme düştü Taraftarlar kulübü satmasını istiyor Daha yeni satın aldığı takım küme düştü! Taraftarlar kulübü satmasını istiyor
Bombalar arka arkaya Galatasaray, Chelsea’den kaleci alıyor Bombalar arka arkaya! Galatasaray, Chelsea'den kaleci alıyor
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest
Fenerbahçe’de gerilim arttı Mahmut Uslu Ali Koç’a ateş püskürdü Fenerbahçe'de gerilim arttı! Mahmut Uslu Ali Koç'a ateş püskürdü

16:04
Hindistan’da düşen uçağın enkazından ilk bilanço Her yerden cansız beden çıkıyor
Hindistan'da düşen uçağın enkazından ilk bilanço! Her yerden cansız beden çıkıyor
15:45
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı
15:29
Yarın son gün Bankadaki bakiyeniz TMSF’ye devredilebilir
Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir
22:52
Aziz Yıldırım’dan sürpriz buluşma Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
Aziz Yıldırım'dan sürpriz buluşma! Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
22:48
Trump’ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
Trump'ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
22:36
Milan Skriniar, PSG’de kadro dışı
Milan Skriniar, PSG'de kadro dışı
22:24
İlk görüntü geldi Leroy Sane İstanbul’a geliyor
İlk görüntü geldi! Leroy Sane İstanbul'a geliyor
22:22
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
22:17
Markus Gisdol resmen Kayserispor’da
Markus Gisdol resmen Kayserispor'da
21:01
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme
20:59
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı
20:48
Real Madrid’in Kulüpler Dünya Kupası kadro belli oldu Arda Güler detayı
Real Madrid'in Kulüpler Dünya Kupası kadro belli oldu! Arda Güler detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 16:25:44. #7.11#
SON DAKİKA: Çilek dolunayı Aladağlar'da sanatla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.