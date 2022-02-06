'Çocuklara Özel Müzayede' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Akmerkez, çocuklarda sanat koleksiyonerliği bilincini geliştirmek amacı ile düzenlenen "Çocuklara Özel Müzayede" etkinliğine ev sahipliği yapıyor. İstanbul'da ilk kez gerçekleştirilen etkinlik ile minik ziyaretçiler, sanata karşı sevgi ve ilgilerini artırarak estetik bakış açılarını erken yaşta geliştirme imkanı buldukları bir deneyim yaşadı.

İstanbul'da ilk kez gerçekleştirilen "Çocuklara Özel Müzayede" etkinliği ile sömestirin son günlerinde çocukları sanatla buluşturdu. Çocuklarda sanat sevgisi, koleksiyonerlik bilinci ve estetik bakış açısını erken yaşta pekiştirmek amacıyla hayata geçirilen "Çocuklara Özel Müzayede" Akmerkez etkinlik alanında gerçekleştirildi.

TÜRKİYE'DEN 20 FARKLI SANATÇIDAN 80 ESER

RC Müzayede iş birliği ile hayata geçirilen etkinlik kapsamında Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Yunanistan ve Türkiye'den 20 farklı sanatçının 80 adet eseri minik sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Müzayede boyunca minik misafirler beğendikleri eser için bayrak kaldırarak sanat koleksiyonerliklerine ilk adımı atma deneyimi yaşadı.

"EĞİTİCİ VE SOSYAL YÖNÜ OLAN BİR PROJE"

Etkinlikte konuşan RC Müzayede Yönetmeni Rahmi Çöğendez, "Çocuklara özel müzayede dünyada ilk defa bizim tarafımızdan uygulanıyor. İlkini Ankara'da geçekleştirdik. Büyük bir ilgi vardı. Çocukların paylaşımcı olmaları, sanatı sevmeleri ve koleksiyoner duyguları geliştirmek için hayata geçirdiğimiz bir çalışma oldu. Dünyaca üncü sanatçılar da bu müzayedeye destek verdiler. Bu güzel projeyi İstanbul'da da insanlara sunabilmek bizim için çok keyifliydi. İlerde Anadolu'yu gezerek çocuklara sanat sevgisini aşılamaya devam edeceğiz. Çocuklar aldıklarının kıymet bilecekler ve sanatçılar hakkında bilgi sahibi olacaklar. Bu projenin hem eğitici hem de sosyal yönü var" dedi.

"ÇOCUKLARIN BOYUNA VE RUHUNA GÖRE RESİMLER YAPTIRDIM"

'Çocuklara Özel Müzayede' fikrinin nasıl oraya çıktığını anlatan Çögendez sözlerine şöyle devam etti:

"Yıllar önce altı yaşındaki bir kız çocuğu babasıyla sergimi geziyordu. Çocuk bir süre sonra "Babacım her şey çok güzel ama benim boynum çok ağrıdı" dedi. Babası da "Kızım bu galeriler senin boyuna göre değil" dedi. Bu olay beni böyle bir fikre zorladı. Çocukların boyuna ve ruhuna göre resimler yaptırarak sergiler yaptım. Çocuk psikologlarından eğitim alarak çocuk müzayedelerini başlattım. Bu olaya ticaret olarak bakmıyoruz. Çocukların rekabet duyguları var ama nerede duracaklarını çok iyi biliyorlar."

"ÇOCUKLAR AKMERKEZ'DE SANATLA BULUŞTU"

Akmerkez Pazarlama Müdürü Karolin Koryan Saris, "Çocuklara Özel Müzayede'nin İstanbul ayağını gerçekleştiriyoruz. Çok keyifli bir etkinlik oldu. Çocuklar Akmerkez'de sanat ve sanatçıyla tanışma fırsatı buldurlar. Hem müzayedenin hem de koleksiyonerliğin ne demek olduğunu öğrendiler. Çocuklar her zaman çok kıymetliler. Onları geleceğe hazırlamak, estetik bakış açılarını geliştirmek ve farklı alanlarda da faaliyette bulunmak en önemli faaliyetlerimizden. İlerleyen zamanlarda da çocuklarla ilgili etkinliklerimi devam ediyor olacak" ifadelerini kullandı.

YEDİ YAŞ VE ÜZERİ ÇOCUKLARIN KATILIMINA AÇIK

7 yaş ve üzeri çocukların katılımına açık olan "Çocuklara Özel Müzayede"de; Ukrayna'dan Aleksandr Uglov, Oleg Poberezhnyı, Sender Petr, Sergey Shcherbakov, Suna Özkalan ve Victor Shevchenko, Gürcistan'dan David Sanaia, Azeybeycan'dan Shahnaz Aghayeva, Yunanistan'dan Spyros Georgas, Türkiye'den ise Cengiz Çapanoğlu, Cüneyt Süer, Efgan Beyaz, Haluk Evitan, Hikmet Çetinkaya, Hülya Yücel, Hüseyin Macar, Işık Çuhacıoğlu, Neşe Evitan, Özcan Allahverdi ve Yavuz Bozkurt gibi sanatçılar eserleriyle müzayedede yer aldı.

Her çocuğun bir ebeveyni ile katılabileceği "Çocuklara Özel Müzayede" etkinliği bugün saat 15.00'te Akmerkez etkinlik alanında deneyimlenebilecek.