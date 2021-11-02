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CRR, Kasım'da 20 konserle müzikseverleri ağırlayacak - Son Dakika

CRR, Kasım'da 20 konserle müzikseverleri ağırlayacak

02.11.2021 14:56
CRR, Kasım'da 20 konserle müzikseverleri ağırlayacak

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu kasım ayı programında klasik müzikten Türk musikisine, halk müziğinden caza ve dünya müziğine uzanan seçkide 20 konser yer alıyor.

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu kasım ayı programında klasik müzikten Türk musikisine, halk müziğinden caza ve dünya müziğine uzanan seçkide 20 konser yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, CRR, "Almanya İşgücü Göçü'nün 60. Yılı" etkinlikleri kapsamında, 3 Kasım akşamı, gerçekleşecek "Almanya Türküleri" başlıklı konserle Kasım ayına başlıyor.

Washinton Post'ta "Caz müziğine taze bir kan ve yeni bir yön" cümlesiyle övgüyle söz edilen Melissa Aldana, 5 Kasım'da cazseverlerle buluşacak.

Türk Dünyası Bağımsızlık Kutlamaları

"Türk Dünyası Ülkeleri 30. Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamaları" kapsamında 9 Kasım'da Azerbaycan'ı temsilen Aziza Mustafa Zadeh, Özbekistan'ı temsilen "Abbas" müzik grubu ve "Tumor Devlet Halk Dansları Topluluğu"; 12 Kasım'da Kırgızistan'ı temsilen "Gülzade Rıskulova", 13 Kasım'da ise Kazakistan'ı temsilen folk rock grubu Ulytau sahne alacak.

10 Kasım'da ise Gedik Filarmoni Orkestrası Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına "Bir Nefes" başlıklı konser verecek.

Dünyanın farklı yerlerinden saygın müzik grupları S. Bach'ın ünlü Branderburg konçertoları için 15 ve 16 Kasım'da CRR'de buluşuyor. Konserler Bach'ın 6 konçertosunun yanı sıra, Klasik Keyifler tarafından sipariş edilmiş 6 yeni eserin prömiyerlerini de kapsıyor.

Fado'nun kraliçesi Amalia Rodrigues'ten bu yana en iyi fado şarkıcısı olarak kabul edilen Camane, 17 Kasım'da konser verecek.

Fuzuli Ensemble tar sanatçısı Nevcivan Özel yönetiminde, 19 Kasım'da "Fuzuli'den Gazeller" başlıklı konser verecek. Konsere Bakü'den Nuriyye Hüseyinova, Tebriz'den Nasır Atapur muganni olarak katılacak.

İlhan Usmanbaş Anısına 100 Yıllık Hikayeler

CRR Senfoni Orkestrası, 20 Kasım'da vereceği konserde "Yüzyıllık Hikayeler" başlığıyla müzikseverlerle buluşacak.

İlhan Usmanbaş'ın 100. yaşına özel gerçekleşecek konserde Usmanbaş'ın 2011 yılında Cem Mansur yönetiminde ilk kez çalınan ve son müziği olan konçertosu seslendirilecek.

İlk konserlerini Ekim ayında Cihat Aşkın şefliğinde veren CRR Genç Oda Orkestrası ikinci konserini Ukraynalı şef Yuri Yanko yönetiminde verecek.

21 Kasım'da gerçekleşecek konserde orkestra sihirli flüt Şefika Kutluer'e eşlik edecek.

Cengiz Özkan, 22 Kasım'da "Muhabbet Türküleri" başlıklı konserde, halk müziğinin sevilen eserlerini seslendirecek.

Tanburi Cemil Bey ve Münir Nurettin Selçuk Anısına

Tanburi Cemil Bey'in 150. doğum yılı ve Münir Nurettin Selçuk'un 40. vefat yılı münasebetiyle sanatçıları eserleri ve hatıralarıyla yad edecek.

CRR Türk Müziği Topluluğu 23 Kasım'da Hakan Talu'nun yönetiminde gerçekleşecek konserde Selin Yücesoy ve İrem Şamlı solist olarak yer alacak.

Batuhan Özgören şefliğinde 24 Kasım öğretmenler gününe özel Mozart ve hayattaki tek gerçek öğretmeni olan babası L. Mozart'ın eserleri "Kuşakların Ötesinde" başlığındaki konserde seslendirilecek.

Rafael Amargo, 27 Kasım'da Cemal Reşit Rey'de yeni gösterisi "Flamenco de Salon" ile dans severler ile buluşacak.

Gidon Kremer'in kurduğu ve sanat yönetmenliğini yaptığı Kremerata Baltica, 28 Kasım'da CRR'de olacak. Orkestranın 22 yıllık tarihinde ilk kalıcı misafir sanatçısı ilan ettiği Georgijs Osokins'e eşlik edecek.

Davulcu Dave Weckl ve basgitarist Tom Kennedy CRR'de

Davulun fenomeni olarak bilinen Dave Weckl, basgitarist Tom Kennedy ile beraber kaydettiği Stories albümünün turnesi kapsamında uzun bir aradan sonra ilk defa kendi projesiyle Türk seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dave Weckl/ Tom Kennedy Band tüm müzikseverler için 30 Kasım'da sahne alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Konser, Müzik, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat CRR, Kasım'da 20 konserle müzikseverleri ağırlayacak - Son Dakika


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