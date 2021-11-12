Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 83. yılında anma konseri düzenledi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin orkestra şefi Murat Cem Orhan'ın yönetimindeki konserde, Orhan'ın bestesi olan "Kuvayimilliyenin İnsan Manzaraları" adlı eseri orkestra eşliğinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
İzleyiciler, konserde seslendirilen eserlerle zaman zaman duygulu anlar yaşadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Atatürk'ü Anma Konseri verdi - Son Dakika