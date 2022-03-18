Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası "Çanakkale Şehitlerini Anma" konseri verdi - Son Dakika

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle "Çanakkale Şehitlerini Anma" konseri verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilen konseri Kutay Maktay yönetti.

Viyolonsel Melih Kara, İbrahim Aydoğdu, Yiğit Tan ve Yaz Irmak'ın sahne aldığı, Anadolu Nefesi Grubu'nun solist olarak yer aldığı programda, Turgay Erdener'in "Teo" ve "Cebeci Monologları No.3" ile Ekin Eti'nin "Aşık Veysel İnsanlık Davası" eserleri seslendirildi.