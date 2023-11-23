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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aybüke öğretmenin bağlaması hediye edildi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aybüke öğretmenin bağlaması hediye edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın 2017 yılında şehit ettiği Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayat hikayesini anlatan 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' adlı film galasına katıldı. Galada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, babası Sadık Yalçın tarafından şehit Aybüke Öğretmenin bağlaması hediye edildi. Erdoğan törende gözyaşlarına hakim olamadı.

23.11.2023 - 21:21,  Güncelleme: 22:07
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayat hikayesini anlatan 'Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!' adlı film galasına katıldı. Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Aybüke öğretmenin bağlaması hediye edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gözyaşlarına hakim olamadı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ŞEHİT AYBÜKE ÖĞRETMENİN BAĞLAMASI HEDİYE EDİLDİ

Baba Sadık Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aybüke öğretmenin bağlamasını hediye etti. Etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gözyaşlarını tutamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aybüke öğretmenin bağlaması hediye edildi
Şehit Aybüke öğretmenin bağlaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi.

AYBÜKE YALÇIN'IN ANNE VE BABASIYLA SOHBET ETTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın ve annesi Zehra Yalçın ile sohbet etti.

Aybüke öğretmenin bağlaması hediye edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gözyaşlarına hakim olamadı

ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN KİMDİR?

Şenay Aybüke Yalçın (1994 - 2017), Kanlı terör örgütü PKK tarafından öldürülen Türk öğretmen. 1994 yılında Çorum Osmancık'ta doğdu. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. 2016'da Batman'ın Kozluk ilçesine müzik öğretmeni olarak atandı. Aynı zamanda izci lideriydi. Şenay Aybüke Yalçın, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK saldırısında, karne dağıttıktan sonra evine gittiği sırada yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölümü sonrasında mezun olduğu üniversitenin orkestra salonuna adı verildi. Ailesi de kemanını buraya bağışladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aybüke öğretmenin bağlaması hediye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aybüke öğretmenin bağlaması hediye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aybüke öğretmenin bağlaması hediye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aybüke öğretmenin bağlaması hediye edildi

Recep Tayyip Erdoğan, Sinema, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aybüke öğretmenin bağlaması hediye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Aybüke öğretmenin bağlaması hediye edildi - Son Dakika
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