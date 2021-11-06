Cumhuriyet ile sanat, karma sergide buluştu - Son Dakika

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Cumhuriyet'in 98'inci yılına özel 'Cumhuriyet ve Sanat Konferansı' ile 'Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergisi'ni düzenledi. Konferansa Yazar ve Gazeteci Zeynep Oral konuşmacı olarak katıldı. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Özgültekin, "Cumhuriyet yoksa sanat yok. Sanat yoksa da cumhuriyet yoktur" dedi.

Cumhuriyet'in 98'inci yılına özel İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, 'Cumhuriyet ve Sanat Konferansı' ile 'Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Elemanları Karma Sergisi'ni dün gerçekleştirdi. 4 Aralık'a kadar devam edecek olan sergide 12 öğretim üyesinin eserleri yer aldı. Cumhuriyet'in önemi, neden sahip çıkılması gerektiği ve sanatla ilişkisinin ele alındığı konferansa Yazar ve Gazeteci Zeynep Oral konuşmacı olarak katıldı. Pandemi nedeniyle 2 yıldır hiçbir etkinlik düzenleyemediklerini belirten Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Özgültekin, "Bu tür etkinlikler çok çok önemli. Çünkü kültürü ne kadar yayabilirsek o kadar zenginleşir ve gelişiriz. Üniversitemizdeki en önemli şeylerden biri de sanat faaliyetlerinin harekete geçmesiydi. Bu yüzden de Cumhuriyet'e katkısı olan öğretim görevlilerimizin eserlerini bir araya toplamak istedik" açıklamasını yaptı.

"ETKİNLİKLER DEVAM EDECEK"

Konferans sonrası çok olumlu dönüşler aldığını ifade eden Prof. Dr. Özgültekin, Cumhuriyet ve sanatın bir arada çok anlamlı olduğunu söyledi. Üniversitede bu tür sergilerin sürekli düzenleneceğini vurgulayan Prof. Dr. Özgültekin, bir sonraki serginin başka bir grupla ve konuyla düzenleneceğini, bunun da gençlere verilebilecek en güzel ivme olduğunu söyledi.

SANAT YOKSA CUMHURİYET DE YOKTUR

Konferansta gençlere 'Cumhuriyet yoksa sanat yok, sanat yoksa da Cumhuriyet yok' konusunu anlatmaya çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Özgültekin, "Atatürk Cumhuriyet'in bir kültür olduğunu söylüyor. Kültür derken şunu kastediyor; biz bir devrim yapıyoruz. Bu devrim bir rejim değildir. Rejim değişikliği değildir. Biz kültür değişikliği yapıyoruz. Yani ulusal bilinci değiştirmeye yönelik, millet olmaya yönelik değişiklikler yapıyoruz. Millet olabilmek için ulus bilincine sahip olmamız lazım. Cumhuriyet ulus bilinci oluşturmaktır. Ama bunu sadece rejim olarak düşünmemeli. Kültür olarak da düşünmeli. Dolayısıyla Cumhuriyet'in özü kültürdür. Buna da güzel sanat alanlarıyla katkı sağlanmalıdır" diye konuştu.

"DERSLERİMİZ DEMOKRASİYLE İÇ İÇEDİR"

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde özgürlükçü ve demokratik içerikler gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Özgültekin, öğrencilerden hiçbir zaman aynı çıkarımları beklemediklerini, derslerde her zaman birbirlerinden farklı sonuçlara ulaşmalarını istediklerini söyledi. Yapılan tüm eserlerin herkes için ayrı anlam ifade ettiğini de belirten Prof. Dr. Özgültekin son olarak şunları söyledi:

"Demokrasinin en önemli özelliklerinden biri diğer kişileri kabul etmektir. Çünkü onları bir birey olarak kabul etmek, fikirlerini kabul etmek demektir. Bu da demokrasinin, Cumhuriyet'in en önemli özelliklerinden birisi sayılabilir."