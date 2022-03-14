Dakar Yunus Emre Enstitüsünde İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Dakar Yunus Emre Enstitüsünde İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı

14.03.2022 16:51
Dakar Yunus Emre Enstitüsünde İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı

Dakar Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Dakar Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Programa Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, Dakar Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Levent Sabahattin Güldağı, Türk kurum temsilcileri ve davetliler katıldı.

Anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Askeri Ataşe Güldağı, Mehmet Akif Ersoy'un hayatına ilişkin yaptığı sunumda İstiklal Marşı'nın yazılma öyküsünü anlattı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Kavas da İstiklal Marşı'nın önemine ilişkin kısa bir konuşma yaptı.

Program verilen kokteylin ardından sona erdi.

YORUMLAR
500
Başkentte İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği Başkentte İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Yunus Emre, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Dakar Yunus Emre Enstitüsünde İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
16:51 Adıyaman'da deprem! 4, 3 büyüklüğündeki deprem Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi
16:35 Rus ordusu, hipersonik füzelerle gövde gösterisi yaptı! Yeni görüntüler paylaşıldı
16:16 Rus ordusu sivil alanları hedef aldı: 20 kişi hayatını kaybetti
16:15 Cübbeli Ahmet ilk kez bahsetti: Kızım şarkıyı duyunca 'Baba rezil olduk' dedi
16:00 Hastaneye yapılan bombalamanın simgesi olan hamile kadın, bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi
15:47 Türkiye derbi heyecanında, Fransızların derdi başka! Gözlemcileri Kerem ve Ersin için İstanbul'a geldi!
15:35 Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West ve Pete Davidson'ın mesajları ifşalandı!
15:17 Araplar için yapılan şatolar 11 yıldır tamamlanamıyor!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 16:58:25. #1.12#
SON DAKİKA: Dakar Yunus Emre Enstitüsünde İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement