David Hockney eserleri ilk kez İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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David Hockney eserleri ilk kez İstanbul'a geliyor

Son Güncelleme: 15.04.2022 12:42

Sakıp Sabancı Müzesi, Akbank iş birliğiyle 20. ve 21. yüzyılın en ilham verici sanatçılarından David Hockney'nin Baharın Gelişi, Normandiya, 2020 sergisine ev sahipliği yapacak.

Hockney'nin eserleri, Baharın Gelişi, Normandiya, 2020 sergisi ile ilk defa Türkiye'ye geliyor.

Sakıp Sabancı Müzesi, Akbank iş birliğiyle 20. ve 21. yüzyılın en ilham verici sanatçılarından David Hockney'nin Baharın Gelişi, Normandiya, 2020 sergisine ev sahipliği yapacak. Daha önce Londra'daki Royal Academy'de ve Brüksel'deki Bozar'da sanatseverlerle buluşan serginin üçüncü durağı Sakıp Sabancı Müzesi olacak.

Kariyeri boyunca yeni teknolojileri ve sanat yapmanın farklı yöntemlerini araştıran Hockney, 2000'lerden itibaren iPhone ve iPad ile çizim yapıyor. Söz konusu teknolojik arayışının doruk noktası olan bu sergi, sanatçının baharın gelişini müjdeleyen iPad resimlerinin 116 tanesini içeriyor. Bunların tamamı 2020'de, Covid-19 salgınının ilk dönemi sırasında, Normandiya'daki evinde üretildi.

David Hockney eserleri ilk kez İstanbul'a geliyor
David Hockney

Bu "resimler", Hockney'nin meyve ağaçları, çalılar, çiçek bahçeleri, gölet ve nehirler, tarlalar ve uzak tepelere uzanan bir manzarada çalıştığını, baharın senelik yolculuğunu çıplak ağaçlardan tomurcuk ve çiçeklere, bol yeşil yapraklara kadar yakaladığını gösteriyor. Sergi baharın başından sonuna bir hikayesi, adeta bir kutlaması niteliğinde ve doğal dünyanın mucizelerini, sürekli yenilenişini, yaşam döngüsünü bize hatırlatıyor.

Baharın Gelişi, Normandiya, 2020 sergisi, 11 Mayıs – 29 Temmuz tarihleri arasında Akbank'ın desteğiyle Sakıp Sabancı Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Kültür Sanat David Hockney eserleri ilk kez İstanbul'a geliyor - Son Dakika


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