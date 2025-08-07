Dedublüman ve Emir Can İğrek'le Unutulmaz Bir Gece - Son Dakika
Kültür Sanat

Dedublüman ve Emir Can İğrek'le Unutulmaz Bir Gece

Dedublüman ve Emir Can İğrek'le Unutulmaz Bir Gece
07.08.2025 11:27
Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen, Türkiye'nin erişimi en yüksek yaşam festivali İstanbul Festivali'nde 6 Ağustos gecesi duygunun ve sözün gücüne yaslanan iki sahne performansı yaşandı.

Dedublüman ve Emir Can İğrek, Festival Park Yenikapı'da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen konserlerde, farklı müzikal kimlikleriyle aynı gecede buluştu.

Dedublüman'dan İstanbul Gecesine Melankolik Bir Dokunuş

6 Ağustos gecesi İstanbul Festivali'nde sahneye ilk çıkan isim Dedublüman oldu. Gün batımının pastel tonlarında başlayan sahne, grubun karakteristik tınılarıyla bütünleşti. Minimal ışık düzeni, dingin atmosfer ve söze odaklı performanslarıyla Dedublüman, kalabalık bir sahne şovu yerine içe dönen, dinleyeni içine çeken bir müzik deneyimi sundu.

"Belki", "Sen Bilmezsin" gibi parçaları binlerce kişinin eşliğinde seslendiren grup, İstanbul Festivali'ne özel hazırladığı repertuvarıyla beğeni topladı. Şarkı aralarında seyircisiyle mesafesiz bir bağ kuran vokal Mustafa Yavuz, geceye duygu dolu notlar düştü. Konser sonunda seyircilerden yükselen uzun alkış, sahneyle kurulan bağı açıkça ifade etti.

Emir Can İğrek'ten Ayakta Alkışlanan Performans

Emir Can İğrek, yüksek enerjisi ve seyirciyle kurduğu iletişimle geceye damgasını vurdu. Gecenin ikinci yarısı, şarkıların koro halinde söylendiği, dansların ve seyircilerin sahneyle buluştuğu bir atmosfere dönüştü.

"Ruj", "Nalan", "Ali Cabbar" gibi parçalarıyla dinleyicilerini hem dans ettiren hem de duygulandıran sanatçı, sahnede olduğu süre boyunca tek bir anı bile boş bırakmadı. 12 dansçının eşlik ettiği "Ruj" şarkısındaki özel koreografisiyle de ünlü müzisyen seyirciden büyük alkış aldı. Seyirciye sevinç ve hüznü bir arada yaşatan Emir Can İğrek, performansı boyunca hem şarkıları hem sahne içi ifadeleriyle geceye imzasını attı. Gecenin sonlarına doğru eline gitarını alan sanatçı, konseri unutulmaz bir finalle kapattı.

Festival Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Ağustos'un 17'sine kadar devam edecek olan, müziğin ve eğlencenin merkezi İstanbul Festivali, her gün farklı isimlerle sahneyi renklendiriyor. Gün boyu atölyeler, lezzet durakları ve deneyim alanlarıyla yaşayan Festival Park Yenikapı, her akşam iki büyük konserle binlerce müzikseveri bir araya getiriyor. Festivalin ritmi 7 Ağustos'ta Adamlar ve maNga konserleriyle sürecek.

