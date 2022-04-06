Denizli'de yamaç paraşütü uçuşunda AA'ya 102. kuruluş yıl dönümü kutlaması - Son Dakika
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Denizli'de yamaç paraşütü uçuşunda AA'ya 102. kuruluş yıl dönümü kutlaması

06.04.2022 14:26
Denizli'de yamaç paraşütü uçuşunda AA'ya 102. kuruluş yıl dönümü kutlaması

Pamukkale ilçesinde bir yamaç paraşütü pilotu, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gökyüzünde kutlama pankartı açtı.

Pamukkale ilçesinde bir yamaç paraşütü pilotu, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gökyüzünde kutlama pankartı açtı.

Pamukkale'ye tandem yamaç paraşütü yapmak için gelen Zühtü Saruhan, 102. kuruluş yıl dönümünü kutlayan AA için atlayış gerçekleştirdi.

Beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'nin üzerinde yer alan Dinamit Tepesi'ndeki pistten Güney Koreli bir turistle atlayış yapan yamaç paraşütü pilotu Saruhan, gökyüzündeki turunu "Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankartla tamamladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinden kutlama

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla LED ekranlı bilboardlarda kutlama mesajları yayımlandı.

Kent merkezindeki 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ile bazı yollarda belediyeye ait LED ekranlı bilboardlarda "Anadolu Ajansı'nın 102. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" mesajına yer verildi.

Denizli'de yamaç paraşütü uçuşunda AA'ya 102. kuruluş yıl dönümü kutlaması
Denizli'de yamaç paraşütü uçuşunda AA'ya 102. kuruluş yıl dönümü kutlaması
Denizli'de yamaç paraşütü uçuşunda AA'ya 102. kuruluş yıl dönümü kutlaması
Denizli'de yamaç paraşütü uçuşunda AA'ya 102. kuruluş yıl dönümü kutlaması

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Pamukkale, Dinamit, Denizli, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Denizli'de yamaç paraşütü uçuşunda AA'ya 102. kuruluş yıl dönümü kutlaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de yamaç paraşütü uçuşunda AA'ya 102. kuruluş yıl dönümü kutlaması - Son Dakika
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