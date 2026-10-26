Derya Uluğ, İzmir Kültür Yolu Festivali'nde Gündoğdu'da şarkılarını söyledi - Son Dakika
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Derya Uluğ, İzmir Kültür Yolu Festivali'nde Gündoğdu'da şarkılarını söyledi

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Derya Uluğ, İzmir Kültür Yolu Festivali\'nde Gündoğdu\'da şarkılarını söyledi
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Derya Uluğ, İzmir Kültür Yolu Festivali\'nde Gündoğdu\'da şarkılarını söyledi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği İzmir Kültür Yolu Festivali'nin ikinci akşamında Derya Uluğ, Gündoğdu Meydanı'nda müzikseverlerle buluştu. Alanı dolduran dinleyiciler şarkılara eşlik ederken festival 1 Kasım'a kadar kentte sanatseverleri ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali'nin ikinci konser akşamında sahneye çıkan Derya Uluğ, sevilen şarkıları ve sahne performansıyla müzikseverlerle buluştu. Gündoğdu Meydanı'nı dolduran dinleyiciler, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali, birbirinden özel sanatçıları müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Festivalin ikinci akşamında Gündoğdu Meydanı'nda sahne alan Derya Uluğ, güçlü sesi ve enerjik performansıyla İzmirli dinleyicilerin karşısına çıktı. Sanatçı, "Canavar", "Hani" ve "Hadi Çal" şarkılarının da bulunduğu repertuvarını İzmirli müzikseverler için seslendirdi. Konser boyunca şarkılara eşlik eden dinleyiciler, hareketli parçalarda müziğin ritmine kapılırken duygusal şarkılarda sanatçıyla aynı sözlerde buluştu.

Konser, İzmir Kültür Yolu Festivali'nin müzik programına renk katan buluşmalardan biri oldu. Festival, 1 Kasım'a kadar konserler ve çeşitli kültür sanat etkinlikleriyle kentte sanatseverleri ağırlamayı sürdürecek.

Kaynak: İHA
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