Üye Girişi
Diyanet'in "saf düzeni" kararı, Uşak'ta memnuniyetle karşılandı - Son Dakika

Diyanet'in "saf düzeni" kararı, Uşak'ta memnuniyetle karşılandı

13.11.2021 15:00
Diyanet'in "saf düzeni" kararı, Uşak'ta memnuniyetle karşılandı

Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı karar doğrultusunda Uşak'ta camilerde ve mescitlerde kılınan farz namazlarının normal saf düzeninde kılınmaya başlamasını cemaat memnuniyetle karşıladı.

Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı karar doğrultusunda Uşak'ta camilerde ve mescitlerde kılınan farz namazlarının normal saf düzeninde kılınmaya başlamasını cemaat memnuniyetle karşıladı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Yücetepe Camisi'ne namaz kılmak için gelen vatandaşlar, öğle namazının farzını normal saf düzenine göre eda etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra tekrar normal saf düzeninde namaz kılmaya başlayan cemaat, bunun mutluluğunu yaşadı.

Camiye namaz kılmak için gelen vatandaşlardan 43 yaşındaki İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, uzun zamandır cemaatle omuz omuza namaz kılmayı özlediklerini söyledi.

Camilerde hijyen kurallarına ve maske takımına dikkat ettiklerini kaydeden Ertuğrul, "Yaklaşık 1,5 yıldır, 1,5 metre mesafede namaz kılıyorduk. Bazen camilerimizde almıyordu, yetersiz geliyordu. Şimdi normal saf düzeninde daha fazla cemaatle namazımızı kılabileceğiz. Çok mutluyuz. Allah bir daha göstermesin bu tip hastalıkları." dedi.

66 yaşındaki Süleyman Karabaş ise "Uzun zamandır biz bunu özlemiştik, istiyorduk. Namaz kılarken birbirimize yakın olmamız lazım. Peygamberimiz zamanında omuzlar eskirmiş önceden. Omuz omuza, hem de sünnete uygun bir şekilde olması bizim için çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Diyanet'in saf düzeni kararı, Uşak'ta memnuniyetle karşılandı
Diyanet'in saf düzeni kararı, Uşak'ta memnuniyetle karşılandı
Diyanet'in saf düzeni kararı, Uşak'ta memnuniyetle karşılandı
Diyanet'in saf düzeni kararı, Uşak'ta memnuniyetle karşılandı
Diyanet'in saf düzeni kararı, Uşak'ta memnuniyetle karşılandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet Mahallesi, Namaz, Uşak, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Diyanet'in 'saf düzeni' kararı, Uşak'ta memnuniyetle karşılandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi 15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı 15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı 14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
Bankalar düzenlemeye gitti! Artık ticari ve finansal tüketicilerin iş yeri ödemelerinden komisyon alınmayacak 14:15 Bankalar düzenlemeye gitti! Artık ticari ve finansal tüketicilerin iş yeri ödemelerinden komisyon alınmayacak CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım 14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı 13:11 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi 12:42 Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak 12:00 Kırıkkale'de kurulacak Roketsan'ın fabrikasıyla 5 bin kişiye iş imkanı sağlanacak

Son Dakika Haberleri
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:20 Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş         
15:17
2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü         
15:10
CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti         
14:53
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü         
14:51
Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin         
14:04
Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü Karı-koca, gece yarısı apartmanlarının zemin katında bıçaklanarak öldürüldü         
13:20
Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır         
12:44
Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, gözaltına alındı         
12:05
Sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı! Demet Akalın hamile mi? Sosyal medya paylaşımı kafa karıştırdı! Demet Akalın hamile mi?         
11:10
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor         
10:24
Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu Acımasız işkencelerle bilinen eski asker, tavan arasında bulundu         
09:59
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı Araçta kadın yolcusu bulunan adam, mastürbasyon yaptı         
09:35
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü         
21:46
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 15:25:01. #1.13#
SON DAKİKA: Diyanet'in "saf düzeni" kararı, Uşak'ta memnuniyetle karşılandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement