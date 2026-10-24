Diyarbakır Çermik\'te lise öğrencileri biber yarışmasında 41 çeşit yemek yaptı

Diyarbakır'da, Çermik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Çermik biberinden ürün geliştirme yarışmasında 41 çeşit yemek yapıldı.

Çermik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, Çermik'in tescilli biberini gastronomiyle buluşturdu. Öğrenciler, biberle 41 çeşit yemek yaparak özgün ürünler ortaya koydu. İlçede restoran işletmecileri Cuma Çiftçi, Mehmet Turan ve Yakup Aydoğdu, jüri üyeliği yaparak öğrencilerin ortaya koyduğu lezzetleri değerlendirdi.

Yarışma boyunca hazırlanan ürünlerde öğrencilerin üretkenlikleri, lezzet anlayışları, sunum becerileri ve Çermik biberini ürünlerine doğru şekilde entegre etme konusundaki başarıları ön plana çıktı. Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmelerde ürünlerin özgünlüğü, lezzeti, sunumu ve pişirme teknikleri gibi kriterler dikkate alındı. Yarışmada dereceye giren öğrenciler, ödüllendirildi.

Okulun Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölüm Şefi Eren Altunbağ, Çermik'in tarihine geçeceğini düşündükleri bir etkinlik yaptıklarını söyledi. Çermik biberini Çermik coğrafyasından çıkartıp uluslararası boyuta taşımak için çabaladıklarını söyleyen Altunbağ, "Öğrencilerimizle birlikte Çermik biberinin bir yan ürün olmadığını, Çermik biberinden çok daha lezzetli tatlar çıkacağına inandık. Ürün geliştirme yarışması düzenledik, öğrencilerimiz bu yarışmaya 42 tabakla yarışmaya katıldılar. Öğrencilerimin mesleki kariyerlerinde iyi yerlere geleceğini düşünüyorum" dedi.

Öğrencilerden Leyla Kızıltoprak ise köri soslu sipagetti yaptığını ifade ederek, "Bu yemekteki amacım, ilçemizde biberin geliştiği için biberi tek bir yemekte değil; farklı lezzetlerde farklı tatlarda denedik" diye konuştu.

Zeynep Yiğit de Çermik biberli mantarlı yemek hazırladığını, ilçenin biberinden yemek üretmenin kendisi için gurur verici olduğunu dile getirdi.