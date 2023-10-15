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Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu Festivali'nde konserler ve bazı etkinliklerin iptal edildi - Son Dakika

Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu Festivali'nde konserler ve bazı etkinliklerin iptal edildi

Son Güncelleme: 15.10.2023 11:43

Diyarbakır'da bugün başlayan 2. Sur Kültür Yolu Festivali'nde konserler ve bazı etkinliklerin iptal edildi. Meydana gelen vatandaşlara ise kurulan sahneden anonslar yapılarak konserlerin iptal olduğu duyuruldu.

Diyarbakır'da bugün başlayan 2. Sur Kültür Yolu Festivali'nde konserler ve bazı etkinliklerin iptal edildi. Durumdan haberi olmayan vatandaşlar konserlerin iptal olduğunu konser alanında öğrendi.

ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALACAKTI

Diyarbakır'da Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca organize edilen Sur Kültür Yolu Festivali'nin 2'ncisi başladı. 9 gün sürecek festivalde 40'tan fazla noktada yapılacak 500'den fazla etkinliğin startı verildi. Etkinlik kapsamında Dağkapı Meydanı'nda Simge, Oğuzhan Koç, Alişan, Merve Özbey, Fatma Turgut, Murat Dalkılıç, Derya Uluğ, Ferhat Göçer ve Bengü sahne alacaktı.

KONSER VE GÖSTERİLER İPTAL EDİLDİ

Ancak konser ve gösteriler için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılması planlanan tüm konser ve gösteriler iptal edilmiştir. Tüm halkımızın bilgisine sunarız" denildi.

Sur Kültür Yolu Festivali'nde konserler ve bazı etkinlikler iptal edildi

YAPILAN ANONSLA ÖĞRENDİLER

Meydana gelen vatandaşlara ise kurulan sahneden anonslar yapılarak konserlerin iptal olduğu duyuruldu. Öte yandan Festivalde sergiler, dijital gösterimler, gökyüzü gözlem ve çocuk etkinlikleri vb. diğer tüm etkinlikler devam ettiği duyuruldu.

Sur Kültür Yolu Festivali'nde konserler ve bazı etkinlikler iptal edildi

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Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu Festivali'nde konserler ve bazı etkinliklerin iptal edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu Festivali'nde konserler ve bazı etkinliklerin iptal edildi - Son Dakika
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