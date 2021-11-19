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Dört kulaklı kedi "Midas"ın sosyal medya hesabı büyük ilgi görüyor - Son Dakika

Dört kulaklı kedi "Midas"ın sosyal medya hesabı büyük ilgi görüyor

19.11.2021 21:11
Dört kulaklı kedi "Midas"ın sosyal medya hesabı büyük ilgi görüyor

Dört kulaklı doğan kedi "Midas"ın adına sahibince sosyal medyada açılan hesap büyük ilgi görüyor.

Dört kulaklı doğan kedi "Midas"ın adına sahibince sosyal medyada açılan hesap büyük ilgi görüyor.

Midas'ı sahiplenen Canis Döşemeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dört kulaklı kediyi arkadaşlarının arka bahçesinde gördüğünü söyledi. Kediyi ilk gördüğünde tedirgin olduğunu belirten Döşemeci, "Ama kucağıma ilk aldığım an ilk görüşte aşk. O bize çok alıştı, biz ona çok alıştık." dedi.

Kediye ismini Frigya kralı Midas'tan esinlenerek verdiğini ifade eden Döşemeci, dört aylık Midas'a bir aydır baktığını ve mahalledeki komşularının kediyi görmek için kendisini ziyaret ettiğini dile getirdi.

Midas için sosyal medyada bir hesap açtığını, takipçilerinin çoğunun yurt dışından olduğunu belirten Döşemeci, bu özel kediyi insanların da görmesini sağlamayı amaçladığını söyledi.

"İş burada çığırından çıktı. Bir haftada 19 bin, 4 haftada 75 bini geçti takipçilerimiz." diyen Döşemeci, Midas'ın takipçilerine, "Satın almayın, sahiplenin" çağrısında bulundu.

Döşemeci'nin eşi Cengiz Döşemeci de "Köpeğimiz Suzy ile çok iyi anlaştılar. Suzy onu seviyor, o da Suzy'i. Beraber yatıyorlar." diye konuştu.

"Bu genetik mutasyona çok ender rastlanılıyor"

Midas'ın veterineri Reşat Nuri Aslan da kediyi ilk gördüğünde çok şaşırdığını belirterek, bu genetik mutasyona çok ender rastlanıldığını söyledi.

Aslan, şunları kaydetti:

"Midas'ın farklı olarak kulak kepçeleri, kulak kanalına bağlı durumda. Açıkçası araştırmalarımda hiç böyle bir şeye denk gelmedim. Ayrıca çene kemiği birazcık daha geride, bu nedenle de sürekli olarak dili dışarıda duruyor. Fakat beslenmesine engel değil bu durum. Midas'ın kuyruğu diğer kedilerden birazcık daha kısa durumda. Bu da aynı şekilde genetik mutasyonun bir sonucu. Kesinlikle beyin yapısının da farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok ilgili bir kedi. Çok yüksek sesle miyavlamayı kesinlikle tercih etmiyor."

Büyüme hızı diğer kedilerle aynı olan Midas'ın sağlık durumunun da iyi olduğunu dile getiren Aslan, kedinin "Russian Blue" cinsi gibi göründüğünü ifade etti.

Midas'ı muayene ettikten sonra Tarım ve Orman Bakanlığının yeni yönetmeliği uyarınca kediye mikroçip takıldığını bildiren Aslan, Midas adına pasaport da düzenlendiğini söyledi.

Dört kulaklı kedi Midas ın sosyal medya hesabı büyük ilgi görüyor
Dört kulaklı kedi Midas ın sosyal medya hesabı büyük ilgi görüyor
Dört kulaklı kedi Midas ın sosyal medya hesabı büyük ilgi görüyor
Dört kulaklı kedi Midas ın sosyal medya hesabı büyük ilgi görüyor
Dört kulaklı kedi Midas ın sosyal medya hesabı büyük ilgi görüyor

Genetik, Midas, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Dört kulaklı kedi 'Midas'ın sosyal medya hesabı büyük ilgi görüyor - Son Dakika


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