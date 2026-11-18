Eskişehir'de 2 yıldır boncuk takı ve aksesuar yapımıyla uğraşan Dürdane Faytoncu, evde tek kalmamak ve vakit geçirmek amacıyla başladığı kurslarda ürettiği el emeği ürünleri vatandaşların beğenisine sunuyor.

Eskişehir'de yaşayan Dürdane Faytoncu, eşini kaybettikten sonra evdeki yalnızlığını unutmak ve vakit geçirmek amacıyla gittiği halk eğitimi kurslarında takı tasarımına başladı. Yaklaşık 2 yıldır boncuklardan kolye, küpe ve bileklik yapan Faytoncu, usta öğreticilerin rehberliğinde kendi tasarımlarını hayata geçirerek ürettiği el emeği göz nurı ürünlerle hem kafasını dağıtıyor hem de sosyalleşiyor.

"Evde yalnız kalmaktansa vakit geçirmek için başladım"

Bu uğraşa başlama sürecini ve kendisine sağladığı faydaları anlatan Dürdane Faytoncu, "Eşimi kaybettim ben, evde yalnız olunca oyalanmak ve vakit geçirmek için başladım. Bunlar benim kafamı dağıtıyor, oyalanıyorum. Onun için başladım yani, bana da iyi geliyor. Takıyla başladım; boncuktu, kolyeydi, küpeydi, onları yapmaya kurslara gidiyorum. 2 yıl önce başladım. Halen kurslara gitmeye devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Tasarımları kendim yapıyorum"

Ürünlerin tasarım ve yapım aşamalarına değinen Faytoncu, "Tasarımları kendim yapıyorum. Kursumuzda başımızda hoca gösteriyor, onlardan örneklik yapıyorum. Biraz da kendim çıkarttırıyorum, internetten bulduklarımı yapmaya çalışıyorum" dedi.

"Fiyatlar örneğine göre değişiyor"

Hazırladığı el emeği ürünlerin fiyat aralıkları hakkında da bilgi veren Faytoncu, açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Fiyatlar örneğine göre değişiyor. Mesela buradakiler 500 lira. Dorika olanlar daha pahalı oluyor. Hematitlerimiz 350-400 lira. Onlar ne kararma yapıyor ne başka bir şey yapıyor. Bileklikler de 350-400 liradan alıcı buluyor."