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Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi'nin 12. kitabı yayımlandı - Son Dakika

Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi'nin 12. kitabı yayımlandı

22.02.2022 13:38
Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi'nin 12. kitabı yayımlandı

Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi'nin 12. eseri Yusuf Tuvi retrospektifi, kitabevlerinde yerini aldı.

Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi'nin 12. eseri Yusuf Tuvi retrospektifi, kitabevlerinde yerini aldı. Eczacıbaşı Topluluğu'nun 50 yılı aşkın bir geçmişe sahip fotoğraf yayıncılığı geleneğinin bir parçası olan ve Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı tarafından yayınlanan seri, her yıl değerli bir fotoğraf sanatçısının retrospektif kitabını, sanatsal bütünlük içinde sunuyor.

Kitapta, amatörce ama büyük bir tutkuyla 1974'te fotoğraf sanatına yönelen ve bu alanda bugüne kadar pek çok başarıya imza atmış sanatçı Yusuf Tuvi'nin hem yapıtları hem de yaşamına dair detaylar yer alıyor.

Daha çok renkli fotoğraf alanında ortaya koyduğu eserlerle adından söz ettiren Tuvi, hem yurt içinde hem de yurt dışında sunduğu saydam gösterilerinin yanı sıra yaratıcısı olduğu ve Türkiye'yi her yönüyle tanıtan "Doğamız İnsanımız" adlı çalışmasıyla da büyük beğeni topladı. Yusuf Tuvi'nin eserleri, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Almanya, İspanya başta olmak üzere uluslararası arenada pek çok ödüle layık görüldü.

Konsept ve tasarımı Bülent Erkmen'e ait olan ve editörlüğünü Merih Akoğul'un üstlendiği Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi'nin 12. kitabı Yusuf Tuvi retrospektifi, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde yayınlandı.

İNSANLAR VE COĞRAFYALARI ANLAMADAN, HİSSETMEDEN OLMAZ

Görselliğin şiirine dönüşmüş fotoğraflarıyla hafızalarda yer eden Yusuf Tuvi, kendi kadrajını nasıl şekillendirdiğini şu sözlerle anlatıyor:

"Ben fotoğrafta adım adım ilerlerken ve yetkinliğe ulaşmaya çalışırken bir taraftan da ustaların kitaplarını alır incelerdim. Zaman içinde; gördüm ki tüm kitaplarda işlenen konu insan ve insanlık halleriydi. O zaman dedim ki ben niye başka konularla kendimi yoruyorum… Robert Capa'nın bir sözü beni çok etkilemişti. Ne diyordu Capa; "Fotoğrafların yeterince iyi değilse yeterince yakın değilsin demektir." Bu söze çok şey borçluyum. Capa'nın bahsettiği sadece fiziki bir yakınlık değildi, insanlar ve coğrafyaları anlamadan, bunları hissetmeden fotoğraf çekebilmenin imkansızlığını anlatmak istiyordu bizlere. Ben bu sözün etkisiyle insanı anlatmanın, fotoğrafçılıkta ideal bir yol olduğuna karar verdim."

YUSUF TUVİ KİMDİR?

"Fotoğraflarımda önemle sorgulamak istediklerim insan ve insanlık halleridir" diyen Yusuf Tuvi, 1938 yılında İzmir'de doğdu. Saint Joseph Fransız Koleji, İzmir Atatürk Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi'nde eğitim gördü ve 1960'ta Yüksek Elektrik Mühendisi olarak İTÜ'den mezun oldu. İki yıllık askerlik görevinin ardından, elektrik malzemeleri satan bir şirket kurdu.

1974 yılında, Yeni Fotoğraf Dergisi'nden etkilenerek fotoğrafa başlayan Yusuf Tuvi, 1983'te fotoğraflarının birçok uluslararası FIAP (Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu) yarışmasında sergilenmesi üzerine, federasyonun AFIAP ünvanı ile ödüllendirildi.

1984'te beş İstanbullu ( Nevzat Çakır, İzzet Keribar, İlyas Göçmen, Mehmet Kısmet, Bülent Özgören) usta fotoğrafçı ile FOG Grubu'nu kurdular. Önce yıkılma kararı verilen Kazlıçeşme'yi, sonra da İstanbul Surlarını çalıştılar ve sergilerini açtılar.

Yusuf Tuvi, "Basmane ve Oteller Sokağı" adlı belgesel fotoğraf çalışmasını, Birol Üzmez ile gerçekleştirmiş ve bu konuda açılan sergilerin yanı sıra 2012'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, "Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma Dalında Katkı Ödülü"ne layık görülmüştür. İzmir, İstanbul ve Ankara'da birçok kişisel sergi açan Yusuf Tuvi'nin dört fotoğrafı, Eczacıbaşı Topluluğu'nun kurucu sponsoru olduğu İstanbul Modern Sanat Müzesi'nin koleksiyonuna alınmış ve sergilenmiştir.

İstanbul İFSAK ve İzmir IFOD dernekleri üyesi olan Yusuf Tuvi, fotoğraf hayatının her evresinde insanı ve insanlığın hallerini fotoğraf yolu ile anlamaya ve anlatmaya çalıştı. Aradan 46 yıl geçmesine rağmen, fotoğraf çekerken hissettiği duygu yoğunluğu bir nebze olsun azalmadı. Tuvi, birçok genç fotoğrafçıyla tutkusunu ve deneyimlerini paylaşmayı sürdürmektedir.


Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi'nin 12. kitabı yayımlandı
Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi'nin 12. kitabı yayımlandı
Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi'nin 12. kitabı yayımlandı
Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi'nin 12. kitabı yayımlandı
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Eczacıbaşı Topluluğu, Yusuf Tuvi, İstanbul, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi'nin 12. kitabı yayımlandı - Son Dakika


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