Edirne'de el sanatları sergisi - Son Dakika
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Edirne'de el sanatları sergisi

01.03.2022 15:20
Edirne'de el sanatları sergisi

Edirne'nin ünü dünyaya ulaşan el sanatları, tarihi handa hem fotoğraf hem de eserlerin sergisi ile beğeniye sunuldu.

Edirne'nin ünü dünyaya ulaşan el sanatları, tarihi handa hem fotoğraf hem de eserlerin sergisi ile beğeniye sunuldu.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünün organizasyonda el sanatlarından Edirnekari, aynalı süpürge, misk sabun, kispet, minyatür fayton ve talikaların yapım aşamalarının anlatıldığı Turhan Ülgüdür imzalı 30 fotoğraf ile ürünlerin sergisi tarihi Devecihan Kültür Merkezinde açıldı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, serginin açılışında yaptığı konuşmada, tarihi hanın 15. yüzyılın ilk yarısında inşa edildiğini söyledi.

Kültür merkezinin içerisinde yer alan Rumeli Kültür Sanat Akademisinde tarihi sanatların yaşatıldığını anlatan Soytürk, "Medeniyetlerin bugünkü kültürel değerlerimize bıraktığı birikim sanatla ifade ediliyor. Onların değerleri bugün sanatlarda yer alıyor. Edirne birçok medeniyeti barındıran kadim bir şehrimiz. Sanatımız da bunun en önemli unsurlarından biridir. Edirne'nin birbirinden kıymetli sanatlarını bugün sanatseverlerle fotoğraflarla buluşturuyoruz." diye konuştu.

Fotoğrafları çeken Ülgüdür ise sergiyi 2 yıllık bir çalışmayla oluşturduğunu belirtti.

Fotoğrafların yanı sıra el sanatları ürünleri de salonda sergilendi. Bir anlamda el sanatlarının fotoğrafını görenler gerçek örnekleri de görme imkanına sahip oldu.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'nın da aralarında olduğu ziyaretçiler sergiyi gezdi.

Sergi 10 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

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Turizm, Edirne, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

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