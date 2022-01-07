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Edirne'de Osmanlı saray kalıntılarının olduğu ören yeri ziyarete açılacak - Son Dakika

Edirne'de Osmanlı saray kalıntılarının olduğu ören yeri ziyarete açılacak

07.01.2022 16:20
Edirne'de Osmanlı saray kalıntılarının olduğu ören yeri ziyarete açılacak

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Sarayı Ören Yeri'nin gelecek günlerde ziyarete açılacağını belirtti.

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Sarayı Ören Yeri'nin gelecek günlerde ziyarete açılacağını belirtti.

Edirne İl Genel Meclisinin 5. birleşiminde, Meclis Kültür Komisyonu Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, "Osmanlı Saray Kazıları" konulu raporu okudu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk, buradaki konuşmasında, 2. Murat döneminde inşasına başlanan, Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahlara ev sahipliği yapan sarayın, Türkiye ve dünyanın önemli kültürel mirası olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesi iş birliğinde çalışmalar yürütüldüğünü belirten Soytürk, "Saray-ı Cedide-i Amire Edirne Sarayı Ören Yeri önümüzdeki günlerde ziyarete açılacak. Kültür turizmi anlamında şehrimize bir yenisini daha ekleyerek kültür turizminin başkenti olma hedefimize yaklaşacağız." dedi.

Çalışmalar 2022'de de devam edecek

Kazı Heyeti Başkanı, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu da alanın tarihi ve çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Geçen yıl Cihannüma Kasrı ve çevresinde, Enderun Camisi ile Silahtar Ağa binasının etrafında kazı çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurtişoğlu, "2022 sezonunda da bu çalışmalara devam edeceğiz. Aynı zamanda Matba-i Amire çevresinde yine aynı şekilde demir kapının etrafındaki sur duvarlarının etrafında ve alay meydanında kazı çalışmalarını gerçekleştirdik. Bu çalışmalar yeni sezonda da devam edecek. Ortaya çıkan küçük buluntuların da tasnif, restorasyon işlemini ve bütünleme çalışmalarını gerçekleştirdik." dedi.

Edirne Sarayı

Tunca Nehri kenarına kurulan Edirne Sarayı'nın yapımına, 2. Murat'ın emriyle 1450 yılında başlandı.

Topkapı Sarayı'na benzer bir yerleşim planına sahip saray, büyük meydanlar etrafında konumlanan değişik işlevli yapılarıyla Türk saray mimarisinin genel karakterini yansıtıyor.

İnşasının ardından Osmanlı-Rus ile Balkan savaşları gibi pek çok önemli olaya tanıklık eden saray, Osmanlı-Rus Savaşı'nda önemli oranda tahrip edildi.

Savaş sırasında cephanelik olarak kullanılan saray, Edirne'nin istila edileceği ve cephanenin Rusların eline geçebileceği düşüncesiyle dönemin Edirne Valisi Cemil Paşa'nın emriyle havaya uçuruldu.

Saraydan bugüne, mutfağı, Babüssaade, Cihannüma Kasrı, Kum Kasrı Hamamı, Adalet Kasrı, Su Maksemi, Fatih, Kanuni ve Şehabeddin Paşa köprüleri, Namazgahlı Çeşmesi, Av Köşkü gibi yapıları ulaşabildi.

Osmanlı dönemi kanalizasyon sistemi, saray mutfağına ait araç gereçlerin yanı sıra Hürrem Sultan'ın kullandığı parfüm şişelerinin bulunduğu Edirne Sarayı kazı alanının, ören yerine dönüştürülerek koruma altına alınması çalışmaları da sürüyor.

Çalışmalar kapsamında Cihannüma Kasrı çalışanlarının namaz kılabilmeleri için inşa edilmiş Enderun Camisi'nin kalıntılarına, Akağalar Hamamı ve Alay Meydanı'nın temelleri başta olmak üzere saray yapılarının temeline ulaşıldı.

Edirne'de Osmanlı saray kalıntılarının olduğu ören yeri ziyarete açılacak
Edirne'de Osmanlı saray kalıntılarının olduğu ören yeri ziyarete açılacak
Edirne'de Osmanlı saray kalıntılarının olduğu ören yeri ziyarete açılacak
Edirne'de Osmanlı saray kalıntılarının olduğu ören yeri ziyarete açılacak

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Osmanlı, Turizm, Edirne, Saray, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de Osmanlı saray kalıntılarının olduğu ören yeri ziyarete açılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de Osmanlı saray kalıntılarının olduğu ören yeri ziyarete açılacak - Son Dakika
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