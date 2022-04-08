Edirne'de Romanların yaşamının yansıtıldığı "Önce İnsan" sergisi açıldı - Son Dakika
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Edirne'de Romanların yaşamının yansıtıldığı "Önce İnsan" sergisi açıldı

08.04.2022 15:35
Edirne'de Romanların yaşamının yansıtıldığı "Önce İnsan" sergisi açıldı

Edirne'de, Romanların yaşamlarının anlatıldığı fotoğraf ve eğlence kıyafetlerinin sergilendiği "Önce İnsan" sergisi açıldı.

Edirne'de, Romanların yaşamlarının anlatıldığı fotoğraf ve eğlence kıyafetlerinin sergilendiği "Önce İnsan" sergisi açıldı.

8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinlikleri kapsamında Trakya Üniversitesi Türkan Sabancı Kültür Merkezi'nde açılan sergi, Roman sivil toplum gönüllüsü Turan Şallı tarafından hazırlandı.

Sergide, Şallı'nın çektiği fotoğrafların yanı sıra Roman kadınların düğün ve eğlencelerde giydikleri renkli kıyafetler ile Romanların geçimini sağlamak için yaptıkları işleri anlatan ürünler yer aldı.

Şallı, sergide Romanların yaşamlarını farklı yönleriyle yansıtmaya çalıştığını söyledi.

"Önce insan" diyerek hareket edilmesi gerektiğini belirten Şallı, Romanlar Günü'nün sevginin, barışın ve kardeşliğin günü olması temennisinde bulundu.

Romanlarla ilgili Türkiye'de farklı çalışmaların yapıldığını anlatan Şallı, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile 2021 yılında Türkiye'de 8 Nisan, Romanlar Günü olarak resmi gün sayılması olumlu bir gelişmedir. Roman vatandaşlarımızın varlığının ön plana çıkarılması önemli olduğu kadar, sosyal ve ekonomik statülerinin geliştirilmesi elzemdir. Roman vatandaşlarımızın sorunları devletimizin kararlı bir sosyal politikası ve Roman vatandaşlarımızın eğitime önem verme mücadelesiyle aşılabilir."

Sergi açılışına, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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Dünya Romanlar Günü'ne doğru Dünya Romanlar Günü'ne doğru Edirne Valisi Canalp, Romanların zengin kültürleriyle topluma katkı sağladığını belirtti Edirne Valisi Canalp, Romanların zengin kültürleriyle topluma katkı sağladığını belirtti

Trakya Üniversitesi, Türkan Sabancı, Edirne, Nisan, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Edirne'de Romanların yaşamının yansıtıldığı 'Önce İnsan' sergisi açıldı - Son Dakika


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