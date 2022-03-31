Edirne'de "Senfonik İlahiler" konseri düzenlendi - Son Dakika

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası iş birliğinde "Senfonik ilahiler" konseri düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde Balkan Senfoni Orkestrası Şefi Prof. Ahmet Hamdi Zafer şefliğinde ve Yıldıray Öztürk'ün sanat yönetmenliğindeki konserde Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu semazenleri de sema gösterisi sundu.

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Gökçe Bahar Bahçe, konser öncesi yaptığı konuşmada, manevi değeri çok yüksek olan ramazanı karşılamaya hazırlanırken, Anadolu'nun yetiştirdiği en önemli tasavvuf şairi ve halk ozanlarından biri olan Yunus Emre'ye ait ilahilerden bir seçki hazırladıklarını söyledi.

Seçkinin icrasında klasik Türk müziği sazları ile senfoni orkestrası enstrümanlarını tanış edip farklı doğalara sahip bu iki dünyayı bir araya getirmeye çalıştıklarını belirten Bahçe, "Bu uğraşımızda bizlere destek olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne, bu projeye değerli katkılarından dolayı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu semazenlerine, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu saz sanatçılarına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız." diye konuştu.

Daha sonra Bahçe, Yıldıray Öztürk, Yeşim Birgin ve Halil Erseven'in solist olarak yer aldığı konserde "Sordum sarı çiçeğe", "Aşkın aldı benden beni", "Ben yürürüm yane yane", "Şol cennetin ırmakları" gibi güftesi Yunus Emre'ye ait ilahiler seslendirildi.

Birgin, seslendirdiği muhayyerkürdi makamındaki "Dağlar ile taşlar ile" ilahisi sonrası performansı nedeniyle uzun süre alkışlandı.

Konsere Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, kurum müdürleri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.