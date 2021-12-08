Edirne'de yerli ve yabancı sanatçıların yaptığı baskı resimler sergilendi - Son Dakika

Trakya Üniversitesi'nde baskı resimlerinden oluşan sergi açıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Salonu'ndaki sergide, 3. Uluslararası Baskı Resim Yarışması'nda jürinin değerlendirmesinden geçen 140 eserden 41'i sergilendi.

Eserleriyle Esin Selimoğlu birincilik, Malgorzata Chomicz ikincilik, Anna Trojanowska üçüncülük, Pawel Delekta mansiyon, Ayben Kaynar Tanır esbaskı özel ödülü ve Fehim Huskovic jüri özel ödülüne layık görüldü.

Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, sergide, bu eşsiz eserlerin üniversiteye bağışlanmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Güzel Sanatlar Fakültesinin yaptığı çalışmalarla göz doldurduğunu ifade eden Zafer, sergiye katılan sanatçıları tebrik etti.

"Tüm kültürlerde uygulanan bir resimsel anlatım"

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün de özgün baskının disiplinler arası bir sanat olduğunu anlattı.

Grafik, resim ve heykelin ortak paydada birleştiğini aktaran Tüzün, "O nedenle her geçen günde tekniklerini, ulaşılabilirliklerini artıran bir alan. Baskı resmi üzerinde durulması, geliştirilmesi gereken bir alan olarak düşünüyorum ve özellikle teknolojik gelişmelerden çok faydalanan ve teknolojik gelişmeleri alanına dahil eden bir alan baskı resmi." dedi.

Yarışmanın yürütücüsü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Bayav, baskı resmin, geleneği doğudan batıya tüm kültürlerde uygulanan bir resimsel anlatım olduğunu belirterek, "Bu sergide Arjantin'den Tayland'a, Polonya'dan Rusya'ya, Ukrayna'dan İtalya'ya pek çok sanatçının baskı resimleri bulunmaktadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ödül alan sanatçılara teşekkür belgesi verildi, bir sanatçıya da baskı makinesi hediye edildi.

Sergi 22 Aralık'a kadar gezilebilecek.