Edremit'te Yurdun Sesi Korosu'ndan yeni yıla merhaba konseri - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye bünyesinde TRT İzmir Radyosundan emekli Türk Halk Müziği sanatçısı Zeki Çiçek şefliğinde kurulan ve birçok meslek dalından 35 kişiden oluşan "Yurdun Sesi Korosu" yeni yıla merhaba konseri verdi.

Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nde ücretsiz izlenen konserde koro, Türkiye'nin 7 bölgesinden ezgiler sundu. HES kodu sorgusu yapılarak salona alınan izleyiciler, hareketli türkülere alkışlarıyla ve oynayarak eşlik etti.

Akdeniz'den Karadeniz'e, Ege'den İç Anadolu Bölgesi'ne birçok yöreye ait 20 türkünün seslendirildiği konserde, Zeki Çiçek'in araştırmalarıyla gün yüzüne çıkarılarak derlenen Edremit türkülerine de yer verildi.

Zeki Çiçek, AA muhabirine, konsere 3 ayda hazırlandıklarını söyledi.

İzleyicilerin de kendilerine katılmasıyla konserin çok güzel geçtiğini belirten Çiçek, "Hemen hemen 7 bölgemize hitaben hazırlamış olduğumuz türkülerimizle ve eserlerimizle 7 bölgeye, bütün Türkiye'ye hitap ettik. Konser bitmesine rağmen seyircimiz halen gitmiş değil. Alkışlarıyla bizi onurlandırdılar. Her şeyimizi seyirciye borçluyuz. Onlar olmadan biz hiçbir şey yapamayız." diye konuştu.

Programın sonunda konuşan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da koroya teşekkür edip çiçek takdim etti.

Konseri izleyenlerden Hüseyin Eroğlu, "Türküler çok güzeldi. Edremit için bir değer Zeki Çiçek. Belediyemizin katkılarıyla hazırlamış oldukları konseri çok güzel. Konserde gençler ön plandaydı. Zeki Çiçek ve belediyemiz gençlerimize de öncülük edip gençlerimizden bir koro oluşturmasını diliyorum." dedi.

İzleyicilere programın ardından yöreye ait derlenen türkülerin hikayelerinin bulunduğu "Edremit Türküleri" adlı kitap ve CD hediye edildi.