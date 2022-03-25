Ege'nin gastronomi buluşması "Alaçatı Ot Festivali" başladı - Son Dakika
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Ege'nin gastronomi buluşması "Alaçatı Ot Festivali" başladı

25.03.2022 17:12

Ege mutfağına özgü yöresel otların kültürel ve turistik etkinliklerle katılımcılara sunulduğu 11. Alaçatı Ot Festivali, başladı.

Ege mutfağına özgü yöresel otların kültürel ve turistik etkinliklerle katılımcılara sunulduğu 11. Alaçatı Ot Festivali, başladı.

"Otların Rüzgarlı Öyküsü" sloganı ve "labada" temasıyla düzenlenen festivalin açılışı, Çamlık Yolu'ndan Çeşme Belediyesi Alaçatı Hizmet Binası'na kadar yapılan kortejle yapıldı.

Korteje katılan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, KKTC Tatlısu Belediyesi temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum örgütü üyeleri, gastronomi uzmanları ve vatandaşlar şarkılar ve marşlar eşliğinde yürüdü.

Festivalde şevketi bostan, acı ot, kuzukulağı, arapsaçı, ebegümeci, radika, deniz börülcesi, tembel avrat otu, kuşkonmaz, biberiye otu gibi çok sayıda bitkinin yanı sıra otlu yemekler ve el işi ürünleri de satışa sunuldu.

Hedef 1 milyon katılımcı

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme'yi "yeryüzündeki cennet" olarak tanımladıklarını, Alaçatı'nın da bir dünya markası olduğunu söyledi.

Festivalin, 3 yıllık aradan sonra yeniden başlamasından mutluluk duyduklarını ifade eden Oran, " 'Otların Rüzgarlı Öyküsü' sloganımız, 'labada otu' temamız, konumuz da zeytin. Zeytin barışın simgesi. Önce Türkiye'ye sonra bütün dünyaya barış dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Oran, festivale katılımın çok yüksek olduğunu ifade ederek, "Hava yolu ve kara yoluyla çok sayıda misafirimiz geldi. Otellerimiz dolu vaziyette. Hedefimize ulaştık, 1 milyon kişinin katılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"Otların yemek tariflerini de veriyoruz"

Tezgah sahiplerinden Ali Kumbasar, festivalin teması labada otunu demeti 10 liradan satışa sunduklarını söyledi.

Üreticilerden Ebru Subaşı ise çok sayıda otu satışa sunduklarını ifade ederek, "Konsept bu sene labada üzerine kuruldu. Bu otun yemeğini de sarmasını da yapmak mümkün. Festivale gelenler bu otu çok iyi tanımıyor. Merak ettikleri bir başka ot da şevketi bostan. Satışını yaptığımız otların yapılışı için yemek tariflerini de veriyoruz." diye konuştu.

İstanbul'dan Alaçatı'ya gelen ziyaretçilerden Elif Sorkun, baharın gelişini festivale gelerek kutladığını, ilk kez karşılaştığı otları satın alarak yapılışını öğrendiğini dile getirdi.

Festivalin ziyaretçilerinden Cansu Binay da salgın süreci ve stresli yaşam koşullarından festival coşkusuyla uzaklaşmak istediklerini aktardı.

11. Alaçatı Ot Festivali'ne şef olarak katılan Salih Topçu ise hem otları incelediğini hem de satın aldığını ifade ederek her yemekte farklı ot türlerinin kullanılabileceğini söyledi.

Festival kapsamında 4 gün boyunca ünlü isimlerin katılımıyla konserler, söyleşiler ve mutfak atölyeleri düzenlenecek, resim, el yapımı kağıt ve heykel sergileri ziyarete açılacak, çeşitli yarışmalar düzenlenecek.

Ege'nin gastronomi buluşması Alaçatı Ot Festivali başladı
Ege'nin gastronomi buluşması Alaçatı Ot Festivali başladı
Ege'nin gastronomi buluşması Alaçatı Ot Festivali başladı
Ege'nin gastronomi buluşması Alaçatı Ot Festivali başladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ege'nin gastronomi buluşması 'Alaçatı Ot Festivali' başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ege'nin gastronomi buluşması "Alaçatı Ot Festivali" başladı - Son Dakika
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