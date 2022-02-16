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Eğitimleri yarıda kalan kadınlar yeniden "okullu" oldu - Son Dakika

Eğitimleri yarıda kalan kadınlar yeniden "okullu" oldu

16.02.2022 13:36
Eğitimleri yarıda kalan kadınlar yeniden "okullu" oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca hayata geçirilen "Nerede Kalmıştık" eğitim seferberliği projesi kapsamında, eğitimi yarıda kalan 21 bin 176 kadın okul kaydını yaptırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca hayata geçirilen "Nerede Kalmıştık" eğitim seferberliği projesi kapsamında, eğitimi yarıda kalan 21 bin 176 kadın okul kaydını yaptırdı.

Kadın Kolları Başkanlığının, Türkiye genelinde yapılan araştırma sonucu eğitimi yarıda kalan kadınlara yönelik hazırladığı eğitim programı, 5 ayı geride bıraktı.

Türkiye genelinde 21 bin 176 kadının yeniden "okullu" olduğu eğitim seferberliğiyle, eğitimi yarıda kalan kadınların hayallerini gerçekleştirmesi, kadın istihdamının artırılması hedefleniyor. 4 yıl devam edecek proje kapsamında, yaklaşık 80 bin kadına ulaşılması öngörülüyor.

"Cinsiyetler arası ayrımı giderecek tek araç eğitim"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği kentte, AA muhabirine, projeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Keşir, araştırmalar neticesinde cinsiyetler arası ayrımı giderecek, ekonomik farklılığı ortadan kaldıracak tek aracın eğitim olduğunu söyledi.

Bu anlamda 20 yıldır pek çok çalışma yaptıklarını anlatan Keşir, şöyle devam etti:

"Özellikle bugün kadının iş gücü piyasasına katılımı ya da kadının karar alma mekanizmasında bazı eleştirileri yapıyorsak bunun en başında eğitimde fırsat eşitliğinin yakalanıp yakalanmaması var. Ne yazık ki geçmiş dönemde yasakçı uygulamalar, eğitimin erişilebilir olmaması, üniversitelerin bazı büyükşehirlerde kümelenmesi, kız çocuklarının üniversite eğitimi almasına, meslek sahibi olmasına engel teşkil ediyordu. Yasakçı dönemde kız çocuklarımız üniversite kapısı önünde maalesef bekledi. Biz şimdi 20 yıllık politikalarımızda 81 ilde üniversite açtık. Artık kız çocuklarımızın yüzde 49'u üniversite eğitimi alabiliyor. Eğitim alanların yüzde 70'i de istihdama katılıyor."

"Bir kadın için eğitimini yarıda bırakmak, büyük bir ukdedir"

Keşir, geçmiş dönemde çeşitli nedenlerle kadınların eğitim hayatlarının sekteye uğradığına işaret ederek, "Geçmiş dönemde okuyamamış, terör nedeniyle okuyamamış çocuklarımız vardı. Terörün en önemli maliyeti çocukları eğitimden uzak tutmasıdır. Kız çocukları okullar boşaldığı için okullara gidemediler. Bu yüzden geçmişten gelen biriken kitle, 'makas' olmuş bir grup var. Bir kadın için eğitimini yarıda bırakmak, büyük bir ukdedir." diye konuştu.

Eğitimi yarıda kalan kadınlara yönelik Emine Erdoğan'ın himayelerinde proje hazırladıklarını dile getiren Keşir, "Emine Erdoğan hanımefendi, projeyi ilk duyduğu andan itibaren destek verdi. Aslında bizimki Milli Eğitim Bakanlığının projeleri dışında farkındalık projesi oldu. Geçen yıl eylül ayında başladık. Kayıtlarımızın bitmesine kısa bir süre kalmıştı. Bakanlık süreyi uzattı ve 21 bin 176 okulunu yarım bırakan kadın, yeniden liseye kayıt yaptırdı. Bu, kadınların birkaç yıl içinde üniversite okuyacağı anlamına geliyor. Bu, kadın yoksulluğuyla mücadele demek. Bu, kadının iş gücü piyasasına katılımı demek. Bu 4 yıllık bir proje, 20 bin üzerinden hesaplama yaparsak yaklaşık 80 bin kadına dokunmak demek. Bunun için projeden çok heyecan duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Emine Erdoğan, cumhurbaşkanı, Üniversite, AK Parti, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Eğitimleri yarıda kalan kadınlar yeniden 'okullu' oldu - Son Dakika


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