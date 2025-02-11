Ekrem Arpak'ın İki Kitabı Okurlarla Buluşuyor! - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ekrem Arpak'ın İki Kitabı Okurlarla Buluşuyor!

Ekrem Arpak\'ın İki Kitabı Okurlarla Buluşuyor!

Ses sanatçısı ve gazeteci-yazar Ekrem Arpak, yeni kitaplarıyla okuyucuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Toplumsal sorunlara duyarlılığı ve eleştirel üslubuyla dikkat çeken Arpak, bu kez iki farklı eseriyle edebiyat dünyasında yer alacak.

11.02.2025 11:16
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"Kalemime Düşenler" adlı kitapta, 2013-2024 yılları arasında yerel ve ulusal basında yayımlanan makalelerini derleyen Arpak, toplumsal olaylara ve güncel gelişmelere kendi perspektifinden yaklaşarak geçmişi günümüzle buluşturuyor. Kitapta, Suriye iç savaşı, pandemi süreci, doğal afetler, Türkiye ve Şanlıurfa gündemini etkileyen kültürel, ekonomik ve siyasi konular ele alınıyor. Eleştirel bir bakış açısıyla kaleme alınan eser, aynı zamanda bir dönem arşivi niteliği taşıyor.

FEVZİ ÖNKOL'UN HAYATINI KONU ALIYOR

İkinci kitap "Bir Suruç Çınarı", Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde doğan iş insanı Fevzi Önkol'un hayatını konu alıyor. Kitapta, Önkol'un mücadelesi ve azmi, genç nesillere ilham verecek şekilde aktarılıyor. Arpak, bu eseriyle bireysel başarı hikâyeleri üzerinden topluma motivasyon ve rol modeller sunmayı amaçlıyor.

Ekrem Arpak'ın her iki kitabı için Mart ayının ilk yarısında bir lansman etkinliği düzenlenmesi planlanıyor.

Ekrem Arpak'ın İki Kitabı Okurlarla Buluşuyor!
Ekrem Arpak'ın İki Kitabı Okurlarla Buluşuyor!

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ekrem Arpak'ın İki Kitabı Okurlarla Buluşuyor! - Son Dakika

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