Elazığ sofralarının Ramazan ayındaki vazgeçilmez lezzeti: "Palu Tava" - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ sofralarının Ramazan ayındaki vazgeçilmez lezzeti: "Palu Tava"

07.04.2022 17:10

Elazığ sofralarının Ramazan ayındaki vazgeçilmez lezzeti: "Palu Tava" Elazığ yöresine özgü bir yemek çeşidi olan ve genellikle Ramazan ayında daha fazla tüketilen Palu tava, bu sene de Ramazan sofraların vazgeçilmez lezzeti oldu.

Elazığ sofralarının Ramazan ayındaki vazgeçilmez lezzeti: "Palu Tava"

ELAZIĞ - Elazığ yöresine özgü bir yemek çeşidi olan ve genellikle Ramazan ayında daha fazla tüketilen Palu tava, bu sene de Ramazan sofraların vazgeçilmez lezzeti oldu.

Gastronomi sıralamasında Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Elazığ, yöresel yemekleriyle dikkat çekiyor. Özellikle Murat Nehrinin hayat verdiği, tarihin tanığı ve yaşayanı olan, evliyalar diyarı Palu ilçesinden adını alan Palu tava Ramazan aylarında daha çok tüketiliyor. Kendine has bir tarifi olan Palu tavanın yapım aşaması biber ve kırmızı etin kerpiç tava da birleşmesiyle başlıyor. 4,5 - 5 saat aralığında fırın ateşinde yavaş yavaş pişen Palu tava daha sonra iftar sofralarını süslüyor.

Ramazan aylarında Palu tavanın çok tüketildiğin belirten kasap Fatih Akdeniz, "Palu tava, Elazığ'da herkesin de bildiği gibi evliyalar ilçesi olan Palu'nun meşhur bir yemeğidir. Çok eskiden gelen lezzetli bir yemek. Elazığ yöresel yemeklerde Türkiye'de birinci sırada geliyor. Çok zengin bir yemek kültürüne sahibiz, içli köfte, sarma ve daha birçok yemeklerimiz var. Ama en çok tercih edilen yemeklerimiz odun ateşinde pişen yemeklerdir. Palu tavası normal zamanda 15 veya 20 tane yaparken Ramazan aylarında bunun üç katına yani 60 veya 70 taneye çıkıyor. Palu tava Ramazan aylarında vazgeçilmez bir yemek. Herkesin hemen haftada bir iki defa sofrasında olan bir yemektir. Bu yemek hazırlandıktan sonra 4-5 saat pişmesi gerekiyor, odun ateşinde hiç el değmeden pişmesi lazım" dedi.

Elazığ sofralarının Ramazan ayındaki vazgeçilmez lezzeti: Palu Tava
Elazığ sofralarının Ramazan ayındaki vazgeçilmez lezzeti: Palu Tava
Elazığ sofralarının Ramazan ayındaki vazgeçilmez lezzeti: Palu Tava

YORUMLAR
500
Elazığ'da son 3 ayda 98 milyon 976 bin dolar ihracat gerçekleştirildi Elazığ'da son 3 ayda 98 milyon 976 bin dolar ihracat gerçekleştirildi Elazığ İl Özel İdare'de ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi mesaisi başladı Elazığ İl Özel İdare'de ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi mesaisi başladı

Gastronomi, Türkiye, Elazığ, Palu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Elazığ sofralarının Ramazan ayındaki vazgeçilmez lezzeti: 'Palu Tava' - Son Dakika


Son Dakika
17:12 Azerbaycanlı vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında konuştu: 10 milyon oy hazır
17:11 Kerem Aktürkoğlu, derbide oynayacak mı? Domenec Torrent açıkladı
17:02 "ABD, Türkiye'ye F-16 satacak mı?" sorusuna Çavuşoğlu: 18 Mayıs'ta Washington'da bu konuyu görüşeceğiz
16:57 Buça'daki kurbanı ojeli tırnaklarından tanıdılar! İrina Filkina'nın ölümle biten hazin sonu
16:57 Yıldızların Altında şarkısıyla bilinen Koray Candemir'in annesi hayatını kaybetti
16:51 Yalova'da tartıştığı arkadaşını boğazını keserek öldürdü
16:24 Son Dakika: Süper Lig'de Altay'ın başkanı Özgür Ekmekçioğlu istifa etti
16:21 Kayıp üniversite öğrencisi intihar etmeden önce duvar dibine oturup ağlamış
16:02 Aleyna Tilki'den yeni klip fotoğrafları: Bikinili pozları çok beğenilecek
16:00 Kasaba Doktoru bugün ilk bölümüyle ekranlarda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 17:20:55. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ sofralarının Ramazan ayındaki vazgeçilmez lezzeti: "Palu Tava" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement